Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди уловени в гореща прегръдка в Лондон

К ендъл Дженър и Джейкъб Елорди са в отлични отношения и завършиха престоя си в Лондон с поредната специална вечеря. През уикенда моделът и актьорът бяха забелязани да напускат култовия ресторант The River Café в Хамърсмит, Западен Лондон, след романтична среща.

Докато си проправяха път през папараците на излизане от заведението, Дженър държеше Елорди за китката, а той я бе прегърнал ниско през талията. Актьорът видимо се опитваше да я защити от фотографите с помощта на личната си охрана.

Заведението, където двамата вечеряха, е емблематичен италиански ресторант край Темза. Той посреща гости от 1987 г. и е отличен със звезда от кулинарния пътеводител „Мишлен“.

Kendall Jenner and Jacob Elordi were spotted leaving a romantic dinner date in west London 🌙 pic.twitter.com/u5qjb4j5UB — Splash News (@SplashNews) August 26, 2026

И двамата изглеждаха в добро настроение въпреки медийния суматоха около тях. За вечерта Дженър бе заложила на небрежна визия: черен топ с дълъг ръкав, тъмни дънки и равни черни обувки, с прибрана назад коса и слънчеви очила. Елорди я допълваше със сходен семпъл стил: бяла тениска, черен панталон и слънчеви очила.

Последната им изява идва само дни след друга тяхна среща в британската столица. На 20 август Дженър се присъедини към Елорди след лондонската премиера на предстоящия му филм „Dog Stars“ („Кучешките звезди“). Тогава двамата бяха заснети за първи път да се държат за ръце, напускайки ресторант China Tang в хотел The Dorchester.

По-рано през седмицата те бяха забелязани и в Cipriani, където към тях се присъедини и бащата на актьора, Джон Елорди.

Лондонската им визита обаче вече приключи, а звездата от „Франкенщайн“ бе забелязан обратно в Лос Анджелис на 24 август.

Kendall Jenner and Jacob Elordi hold hands in first PDA moment https://t.co/6DR6TEV7Cx pic.twitter.com/h54zoIWuPZ — Page Six (@PageSix) August 24, 2026

За първи път слуховете за връзка между двамата се появиха през април, когато бяха видяни на фестивала „Коачела“. Тогава се съобщаваше, че те са прекарвали време заедно от месеци, като са развивали отношенията си далеч от общественото внимание. Оттогава романсът им ги отведе на почивки в Хавай, Айдао (със семейство Кардашиян), Австралия и Япония, като Дженър вече се е запознала и със семейството на Елорди.