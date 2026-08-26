Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

О бщо 833 кг канабисови растения са открити и унищожени при специализирана полицейска операция на служители от районните управления на МВР в Сандански и Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Удар на „Гранична полиция“: Унищожиха над 3,2 тона канабис в Пирин и Огражден

При акцията криминалистите са установили 214 растения с общо тегло 551 кг, засадени в две обособени ниви в местността „Андзов гроб“ в землището на село Хърсово, община Сандански.

Други 207 растения с тегло 282 кг са открити в обезлесен участък в землището на село Вишлене, община Петрич.

Наркотичните растения са унищожени. По двата случая са образувани досъдебни производства, съобщиха от полицията.

Намериха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Над три тона канабис бяха открити миналата седмица

Операцията е поредният случай на установени канабисови насаждения в района на Югозападна България.

Само преди седмица „Гранична полиция“ откри и унищожи над три тона канабис в планините Пирин и Огражден.