Червен код за опасност от пожари в Гърция: Ето кои райони са застрашени

Г ърция обяви червен код за опасност от горски пожари на Йонийските острови заради прогнозирания много висок риск от възникване на огнища, определен като категория 4.
Решението е на Министерството на климатичната криза и гражданската защита. При задействане на червения код се активира в пълен състав Националният механизъм за гражданска защита. Мобилизират се необходимите служители, техника и ресурси за подготовка и реакция при непосредствена опасност, както и за справяне с последиците от евентуално бедствие.
Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони
Предвидени са и краткосрочни мерки за възстановяване, оказване на помощ и подкрепа, чиято цел е да бъдат ограничени последствията при евентуални пожари.
- Повишена опасност и в други части на страната
Висок риск от пожари - категория 3, е обявен за област Атика, няколко района в континенталната част на Гърция, както и за останалите острови.
Предупреждението е издадено в разгара на летния туристически сезон, когато гръцките курорти са посещавани от голям брой местни и чуждестранни туристи.
Огнен ад в Гърция: Жители на Агиос Василеос са в готовност за евакуация
- Няколко пожара вече бушуваха
Междувременно ситуацията при пожара, избухнал във вторник в кариера с отпадъци и ниска растителност в района на Елинико на остров Саламина, се е подобрила. По данни на пожарната огънят е овладян и няма опасност от разрастването му.
Друг пожар - в района на Агиос Власиос в Беотия, също е до голяма степен овладян. Пожарникарите продължават да работят по отделни огнища.
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Жителите на района Цукаладес са получили предупреждение от властите да се евакуират и да се насочат към Ливадия.
Пожарът, избухнал в гориста местност край Стефани в Беотия, вече няма активен фронт. През нощта огнеборците са се борили с няколко повторни възпламенявания, а към момента усилията им са насочени към локализиране и потушаване на отделни тлеещи огнища.