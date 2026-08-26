Откриха антракс край Ловеч, взимат незабавни мерки

П ървично огнище на антракс в ловешкото село Стефаново е потвърдено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщават на сайта си от институцията. То е в животновъдно стопанство с 205 говеда.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи пред БТА, че е свикал епизоотичната комисия на извънредно заседание този следобед.

Според БАБХ наличието на заболяването е лабораторно потвърдено днес. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч е уведомена незабавно и извършва проучване.

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Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в лечебно заведение пациенти със съмнение за заболяването. Установено е, че те са съпрузи и животновъди, собственици на два регистрирани животновъдни обекта в с. Стефаново – единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата е забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване.

Още при възникване на съмнението служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч са поставили стопанството под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи и термометриране на говедата и овцете в двата обекта, като не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

Въз основа на лабораторно потвърдения резултат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено организирането на ваксинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в с. Стефаново. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията с цел ограничаване на разпространението на заболяването.

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От БАБХ припомнят, че антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

Животновъдите, че при съмнение за заболяване е необходимо незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор.