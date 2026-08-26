26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов

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И зтече тридневният срок за съставяне на списъка с инициативните предложения за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Това съобщи председателят на парламентарната комисия по правни въпроси и депутат от „Прогресивна България“ Янка Тянкова.

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До момента са постъпили общо 26 инициативни предложения. Най-много са номинациите от представители на неправителствени организации. Сред вносителите има още съдии, прокурори, университетски преподаватели и физически лица.

От всички предложения 20 са за съдийската квота, а 6 - за прокурорската.

Имената на всички кандидати все още не са публично обявени. Стана ясно обаче, че бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов и неговата заместничка Таня Радуловска са сред предложените кандидати за членове на новия ВСС от парламентарната квота.

Кандидатурите им са издигнати от седем неправителствени организации, работещи в областта на правосъдието, човешките права и борбата с корупцията, съобщиха от фондация „Антикорупционен фонд“.

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Какво следва оттук нататък?

Списъкът с инициативните предложения трябва да бъде публикуван до края на деня. В него ще бъдат посочени входящият номер на заявлението, лицето или организацията, инициирала предложението, името на кандидата и лицето, направило инициативното предложение.

С публикуването му приключва предварителната фаза на процедурата по номиниране на кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота.

След това започва да тече 14-дневен срок, в който народните представители могат да направят същинските предложения за кандидати.

Депутатите могат да припознаят някой от вече обявените кандидати, независимо дали са били негови инициатори. Те могат и да предложат кандидат, който не фигурира в първоначалния списък.

„Въвеждайки в процедурните правила тази несъществена фаза от производството по номиниране на кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, всъщност дадохме възможност за една широка гласност и възможност на лица, физически или юридически, да номинират свои кандидати, които са достойни хора, професионалисти, лица с морални и етични качества, такива, каквито желаем да бъдат следващите членове на Висшия съдебен съвет“, заяви Тянкова.

По думите ѝ по този начин е дадена възможност на по-широк кръг лица да правят номинации.

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Следва нов списък и изслушване на кандидатите

След изтичането на 14-дневния срок ще бъде изготвен нов списък. В него ще бъдат публикувани кандидатите и документите, приложени към кандидатурите им.

Следва още един 14-дневен срок, в който номинираните трябва да представят концепциите си, необходимите декларации и останалите документи, предвидени в процедурните правила.

След приключването на този етап ще започне същинската процедура по избора на членовете на ВСС от парламентарната квота.

Правната комисия ще приеме план-график за последващите етапи и срокове.

По предварителния график до 9 септември трябва да бъдат внесени предложенията на народните представители. Следва тридневен срок за уведомяване на кандидатите и представяне на съответните документи, а след това ще тече 14-дневният срок за представяне на концепциите и останалите изисквани документи.

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Предвижда се следващите заседания на правната комисия да се проведат на два етапа – първо ще бъде проверена допустимостта на кандидатите, а след това ще се проведат изслушванията им.

По предварителния план цялата процедура трябва да приключи около 20 ноември. Този срок обаче е условен и може да бъде променен в зависимост от развитието на процедурата.