България

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 14:48
Откриха тялото на издирваното край Созопол дете
Източник: iStock/Guliver Images

Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало около във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост, съобщава NOVA.

52-годишният родител завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Бащата влязъл във водата с две от децата си. Докато обръщал внимание на едното - другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.

Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

Инцидентът е станал след края на работното време на спасителите. При подаването на сигнала обаче веднага се притекли на помощ и заедно със свои колеги направили жива верига до шамандурите. Издирването на детето, от което и до момента няма и следа, продължило над два часа.

Бащата подал сигнал в Районното полицейско управление в Созопол за изчезналото дете малко след 19 часа.

Никола Кисьов е един от спасителите, помагали в изваждането на бащата и издирванет на детето. „Когато дойдохме, заварихме мъжа във водата - заедно с други хора, които се опитваха да му помогнат. Извадихме бащата и тогава той ни каза, че едно от децата му липсва. Заяви, че за последно го е видял навътре в морето. Започнахме издирване, в което се включиха и джетове, но за нещастие - нямаше резултат“, разказа той. 

По думите му след 18 часа във вторник морето е било с високи вълни и теченията са станали по-силни. 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

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