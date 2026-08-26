Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало около във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост, съобщава NOVA.

52-годишният родител завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Бащата влязъл във водата с две от децата си. Докато обръщал внимание на едното - другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.

Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

Инцидентът е станал след края на работното време на спасителите. При подаването на сигнала обаче веднага се притекли на помощ и заедно със свои колеги направили жива верига до шамандурите. Издирването на детето, от което и до момента няма и следа, продължило над два часа.

Бащата подал сигнал в Районното полицейско управление в Созопол за изчезналото дете малко след 19 часа.

Никола Кисьов е един от спасителите, помагали в изваждането на бащата и издирванет на детето. „Когато дойдохме, заварихме мъжа във водата - заедно с други хора, които се опитваха да му помогнат. Извадихме бащата и тогава той ни каза, че едно от децата му липсва. Заяви, че за последно го е видял навътре в морето. Започнахме издирване, в което се включиха и джетове, но за нещастие - нямаше резултат“, разказа той.

По думите му след 18 часа във вторник морето е било с високи вълни и теченията са станали по-силни.