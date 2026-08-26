"Възраждане" поиска протокола от разговорите между България и Турция за "Боташ"

Каква е последната информация по делото „Кръв и чест” и какво се знае за действията на групата

О т „Възраждане“ внесохме искане да ни бъде предоставен целият протокол или копия от протокола от разговорите между България и Турция във връзка с т.нар. предоговаряне на договора с „Боташ“. Това съобщи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание.

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Костадинов обясни, че след като днес парламентарното мнозинство е отказало да изслуша министър-председателя Румен Радев във връзка с разговори, които, според Костадинов, е водил с турската страна за предоставянето на автомагистрала „Черноморие“ на концесия за изграждане от Турция и последващото й управление.

Костадинов заяви, че според информация на „Възраждане“ предоговарянето на договора с „Боташ“ всъщност не предвижда замразяване, а отлагане на плащанията. По думите му това означава, че Турция временно няма да получава плащания, но задълженията ще продължат да се натрупват по сметката на „Булгаргаз“.

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Лидерът на „Възраждане“ припомни, че когато от партията са заявили това, премиерът Румен Радев ги е обвинил в лъжа и е заявил, че не са водени разговори с Турция „нито за водите, нито за териториите, нито за въздуха“.

Две седмици по-късно турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу е заявил, че след разговори с българската страна и поставен от нея въпрос за автомагистрала „Черноморие“ Турция е предприела съответните действия, посочи Костадинов. По думите му Уралоглу е съобщил и че турската страна вече е извършила проучване на терена и е започнала предварителни действия на българска територия.

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„България все още не е турски вилает, за да научаваме какво се случва на наша територия от чужд министър“, каза Костадинов. Той заяви, че според него става въпрос за договорки, извършени в ущърб на българския национален интерес, и настоя протоколът от разговорите между двете страни да бъде предоставен.

„Аз съм уверен, че Румен Радев лъже. И точно поради тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен“, каза Костадинов. Той посочи, че „Възраждане“ ще изчака законовия срок от седем дни за отговор на искането. Костадинов заяви, че ако достъпът до протокола бъде отказан, това според него ще потвърди твърденията на партията.

Костадинов коментира и промени във Висшия съдебен съвет. Той заяви, че ако съставът на съвета бъде променен с гласовете на ГЕРБ и ДПС, „Възраждане“ няма да участва в това.