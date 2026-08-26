Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

„Булгартрансгаз“ е с нов изпълнителен директор. Кирил Равначки поема ръководството на държавния газопреносен оператор, като на поста сменя Владимир Малинов. Промяната вече е отразена на сайта на дружеството и е вписана в Търговския регистър.

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Равначки не за първи път застава начело на „Булгартрансгаз“. Той временно ръководеше компанията през 2024 г., когато Малинов беше назначен за служебен министър на енергетиката в правителствата с премиер Димитър Главчев.

От февруари 2023 г. Равначки е член и на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“.

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Опит в газовия сектор

Новият изпълнителен директор има дългогодишен професионален опит в енергетиката и газовия сектор.

Между 2019 г. и началото на 2023 г. той е ръководил „Газов хъб Балкан“. Преди това е работил в „Булгартрансгаз“, където в периода 2012–2018 г. е заемал различни длъжности. Сред тях са специалист във финансовото звено и директор на управление „Анализи и международна дейност“.

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Рокада и в „Газов хъб Балкан“

Промяната в ръководството на „Булгартрансгаз“ е съпроводена и с рокада в неговото дъщерно дружество „Газов хъб Балкан“, което управлява платформата за търговия с природен газ.

След освобождаването му като изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов поема поста председател на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“. Изпълнителен член на борда е Петя Иванова.

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Малинов беше начело на „Булгартрансгаз“ повече от седем години, с прекъсване заради участието си в служебното правителство.

Той беше назначен за служебен министър на енергетиката в кабинета на Димитър Главчев през април 2024 г. и остана на поста до януари 2025 г., след което се върна начело на държавния газопреносен оператор.