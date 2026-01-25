България

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани

25 януари 2026, 17:32
Източник: БТА

О т началото на кампанията по проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България Националната агенция за приходите (НАП) е съставила 286 акта за установяване на административни нарушения и е издала 67 наказателни постановления на обща стойност над 360 000 лева. Това съобщи Владислав Илиев, началник на отдел „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП, пред журналисти. 

Информацията беше оповестена по време на съвместна проверка на НАП и Комисията за защита на потребителите (КЗП) в аптека в столичния квартал „Люлин“, извършена по сигнал за повишена цена на капки за колики.

Илиев уточни, че предстои издаването на още наказателни постановления и съставянето на допълнителни актове, като данните са динамични. По думите му до момента са извършени над 4500 проверки, основно в хранителни магазини, аптеки, фитнеси, платени паркинги и други търговски обекти. От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

По отношение на конкретната проверка Илиев обясни, че сигналът е за повишение в цената на конкретен вид капки за колики – от 26 лева през декември до 34,79 лева към настоящия момент. При проверката ще бъде установена цената към различните периоди, като при констатирано увеличение ще бъдат изискани обяснения, документи и икономическа обосновка от търговеца.

След представянето на документите НАП ще извърши анализ, за да прецени дали евентуалното повишение се дължи на обективни икономически фактори и дали е обосновано. При установяване на необосновано увеличение ще бъде съставен акт и издадено наказателно постановление.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

Илиев посочи, че съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България търговецът разполага с пет работни дни след проверката, за да представи необходимите документи. Санкциите при първо нарушение са от 5000 до 100 000 лева, а при повторно – от 10 000 до 200 000 лева.

Източник: Анелия Цветкова/БТА    
НАП Проверки Закон за въвеждане на еврото Административни нарушения Наказателни постановления Повишаване на цени КЗП Сигнали от граждани Санкции Търговски обекти
