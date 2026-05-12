НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

С редният осигурителен доход в България продължава да нараства, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Според официалната информация размерът му за месец март 2026 г. достига 1024,31 евро.

НОИ обяви колко е средният осигурителен доход за януари

Данните показват увеличение спрямо предходния месец. За февруари 2026 г. средният осигурителен доход за страната е бил 1005,28 евро.

Какъв е средномесечният осигурителен доход

От НОИ посочват още, че средномесечният осигурителен доход за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. е 976,96 евро.

Този показател има важно значение за пенсионната система, тъй като служи като база при определянето на размера на новоотпуснатите пенсии.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване именно средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца се използва при изчисляването на пенсиите, отпуснати през съответния период.

Как влияе върху пенсиите

От НОИ напомнят, че по силата на чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване определеният средномесечен осигурителен доход за периода от април 2025 г. до март 2026 г. ще бъде използван при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през април 2026 г.

Размерът на осигурителния доход е един от основните фактори, които влияят върху размера на бъдещите пенсии. Освен него значение имат още осигурителният стаж, индивидуалният коефициент и възрастта за пенсиониране.

Какво показват данните

Ръстът на средния осигурителен доход обикновено се свързва с увеличението на заплатите и осигуровките в страната. Данните от последните месеци показват тенденция на постепенно повишение, като през март за първи път стойността преминава границата от 1000 евро.

Показателят отразява доходите, върху които работещите в България се осигуряват, и е сред основните индикатори, използвани при анализа на пазара на труда и социалната система.

Информацията за средния осигурителен доход се публикува всеки месец от Националния осигурителен институт.