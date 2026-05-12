България

НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

Данните показват увеличение спрямо предходния месец

12 май 2026, 11:55
НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро
Източник: iStock photos/Getty images

С редният осигурителен доход в България продължава да нараства, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Според официалната информация размерът му за месец март 2026 г. достига 1024,31 евро.

НОИ обяви колко е средният осигурителен доход за януари

Данните показват увеличение спрямо предходния месец. За февруари 2026 г. средният осигурителен доход за страната е бил 1005,28 евро.

  • Какъв е средномесечният осигурителен доход

От НОИ посочват още, че средномесечният осигурителен доход за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. е 976,96 евро.

Този показател има важно значение за пенсионната система, тъй като служи като база при определянето на размера на новоотпуснатите пенсии.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване именно средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца се използва при изчисляването на пенсиите, отпуснати през съответния период.

  • Как влияе върху пенсиите

От НОИ напомнят, че по силата на чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване определеният средномесечен осигурителен доход за периода от април 2025 г. до март 2026 г. ще бъде използван при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през април 2026 г.

Размерът на осигурителния доход е един от основните фактори, които влияят върху размера на бъдещите пенсии. Освен него значение имат още осигурителният стаж, индивидуалният коефициент и възрастта за пенсиониране.

  • Какво показват данните

Ръстът на средния осигурителен доход обикновено се свързва с увеличението на заплатите и осигуровките в страната. Данните от последните месеци показват тенденция на постепенно повишение, като през март за първи път стойността преминава границата от 1000 евро.

Показателят отразява доходите, върху които работещите в България се осигуряват, и е сред основните индикатори, използвани при анализа на пазара на труда и социалната система.

Информацията за средния осигурителен доход се публикува всеки месец от Националния осигурителен институт.

Източник: НОИ    
среден осигурителен доход НОИ пенсии изчисляване на пенсии социално осигуряване ръст на доходите март 2026 пазар на труда България Кодекс за социално осигуряване
Последвайте ни

По темата

НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
9 често срещани спешни случаи при котките

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 4 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 4 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 5 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 18 минути

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 19 минути

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

Време за печалби: Кои зодии ще забогатеят през май 2026 г.

Време за печалби: Кои зодии ще забогатеят през май 2026 г.

Любопитно Преди 39 минути

Астролозите анализираха тенденциите през май 2026 г. и идентифицираха зодиакалните знаци, които могат да получат нови възможности за доходи

Снимката е илюстративна

Разследване на CNN: Руски кораб потъна при мистериозни обстоятелства. Може да е превозвал ядрени реактори за подводници към Северна Корея

Свят Преди 43 минути

Разследване на CNN разкрива строго пазена тайна в Средиземно море: Беше ли потопен умишлено корабът Ursa Major, за да се спре секретна доставка на ядрени технологии от Москва за Ким Чен Ун?

Брънч за начинаещи

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Любопитно Преди 45 минути

От 13-и май българската комедия ще е налична във видео платформата

<p>Украински служби обявиха Ермак&nbsp;за заподозрян по дело за пране на пари</p>

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Свят Преди 47 минути

Властите съобщиха в публикация в приложението Telegram, че разследването продължава

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

България Преди 52 минути

По случая е назначена медицинска експертиза

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 55 минути

Претендентите Спирова, Събков и Денисиньо готвят с най-любимите си хора

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

България Преди 55 минути

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май

<p>Калас: ЕС трябва сам да си&nbsp;произвежда необходимото въоръжение</p>

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Свят Преди 1 час

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

Любопитно Преди 1 час

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

България Преди 1 час

Парламентарната група ще настоява за прецизиране на текстовете преди окончателното им приемане

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

,

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Любопитно Преди 1 час

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

<p>Кои държави бойкотират Евровизия&nbsp;и защо?</p>

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Свят Преди 1 час

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Дяволът носи Прада 2“ счупи рекорди – какви хонорари взимат звездите

Edna.bg

Зодиите под завивките: Скорпионът е цар на Кама Сутра, Стрелецът - на фантазиите

Edna.bg

От ПБФЛ потвърдиха: Без билети за ЦСКА в сектор "А"

Gong.bg

Напрежението се покачава: ЦСКА не се отказва от сектор "А" за финала

Gong.bg

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Nova.bg

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Nova.bg