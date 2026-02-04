Изтекоха кадри онлайн на интимни процедури от козметичен салон в Казанлък

Д есетки жени от Казанлък са в шок от разпространени в порносайтове снимки, без тяхно знание, от козметичен салон. Те са направени през 2023 година. В социалните мрежи потърпевшите се питат за причината да има монтирана камера за видеонаблюдение в зоната за извършване на интимни процедури, пише NOVA.

Все още не е ясно и в кои порносайтове са публикувани снимките и видеата. Собственичката на студиата за красота, която живее в Пловдив, но е родом от Казанлък разпрати изявление, в което отрича да са поставяни камери или записващи устройства в помещенията, в които се извършват процедури по лазерна епилация.

За съжаление, до нас достигна информация, че 4 снимки, направени през октомври 2023 година, в едно от първите ни студиа в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произхода на въпросните снимки. Разчитаме на органите на реда за тяхното премахване, казват от студиото.