На второ четене: Разглеждат бюджетите на НЗОК и ДОО

Въпреки кратките срокове между двете четения, има внесени много предложения

26 ноември 2025, 11:50
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
Поредица от протести блокират столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие
МС отпусна коледни добавки към пенсиите
Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента
България е световен лидер по износ на патешки черен дроб
След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Б юджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък и проектът на държавен бюджет.

Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона, има внесени много предложения.

От името на партии от опозицията са фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на бройките в администрацията в следващите години, по-висок праг на регистрация по ДДС и допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Според лидера на ГЕРБ причина за протестите не е недоволството по бюджета, а влизането на България в еврозоната.

"Протестите са хубаво нещо, това показва, че има демокрация. Когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и европейския банков съюз имаше точно такива протести, прегърнати от "Възраждане", ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато влизаме в еврозоната. Колкото и да се напъват, ще ви вкарам в еврозоната и от 1 януари. Нека да ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", заяви Борисов.

От опозицията повториха критиката си към план-сметката и обявиха протестна блокада на парламента, но подкрепена от част от работодателските организации.

"На екран пред МС ще гледаме Бюджетната комисия на живо. Иначе очакваме протестът да е доста голям и от бизнеса го подкрепиха, не всички, но доста голяма част. Протестът е неполитически, добре дошъл е всеки, който не иска да му бъркат в джоба с 600 лв за касичките на властта. Ще блокираме парламента - хората и бизнеса ще кажат какво мислят за този бюджет", коментира Асен Василев.

А след като Европейската комисия предупреди, че може да има несъответствие между планираните приходи и разходи за догодина, и изискванията на Европейския съюз, а дефицитът да премине над 3 процента - опозицията изрази притеснения, а управляващите успокоиха.

"Директно казват, че не вярват, че дефицитът ще бъде 3 процента. Преведено от брюкселски - бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще бъде 3%. Това е предупреждение, че може да влезем в процедура на свръхдефицит", предупреди още Василев.

Според лидера на "Възраждане" проблемът е, че управляващите нямат пари.

"Наистина не разбирам как ще вържат тази бюджетна рамка, може би с актуализация в средата на годината и изтегляне на нов външен дълг. Видяхте, че вчера ЕК ни предупреди. Още преди да сме влезли в клуба на богатите, който е клуба на фалиралите, ни казват, че имаме проблеми", подчерта Костадин Костадинов, цитиран от NOVA.

Бойко Борисов не смята, че ЕК е отправила критики, а само е изнесла данни от свой доклад.

"Когато получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7% дефицит", обясни той.

Източник: NOVA    
ДОО НЗОК бюджет
