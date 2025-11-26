"Мис Вселена Африка и Океания" се отказа от титлата си дни след финала

О ливия Йейс обяви оставката си от ролята на "Мис Вселена Африка и Океания" само дни след като се класира сред първите пет на конкурса "Мис Вселена 2025".

Йейс представи Кот д'Ивоар на международния финал в Банкок, Тайланд, на 21 ноември. След като завърши на четвърто място, красавицата заяви в Instagram „със сърце, изпълнено с благодарност и дълбоко уважение“, че се отказва от титлата си "Мис Вселена Африка и Океания".

„Като представител на Кот д'Ивоар на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Банкок, видях от първа ръка, че съм способна да постигна велики неща въпреки трудностите. Но за да продължа по този път, трябва да остана вярна на ценностите си: уважение, достойнство, високи постижения и равни възможности — най-силните стълбове, които ме водят“, написа Йейс на 24 ноември. Тя уточни, че оставката ѝ включва и „всякаква бъдеща принадлежност към Комитета на „Мис Вселена“.

„През цялото си пътуване като посланик и кралица на красотата аз служих с отдаденост, устойчивост, дисциплина и решителност“, добави тя. „За да достигна напълно потенциала си обаче, трябва да остана здраво вярна на моите ценности — водещи принципи, които проправят пътя към високи постижения.“

Йейс подчерта „най-голямото си желание“ — да бъде модел за подражание на младите момичета. „Насърчавам ги да разширяват границите си, да влизат уверено в стаи, където вярват, че не принадлежат, и гордо да прегърнат своята идентичност“, написа тя, като уточни, че именно този ангажимент стои зад решението ѝ да се оттегли.

„Оттеглянето от тази омаловажена роля на "Мис Вселена Африка и Океания" ще ми позволи да се посветя изцяло на защитата на ценностите, които ценя“, заяви тя. Красавицата отправи и послание: „Призовавам чернокожите, африканските, карибските, американските и афропотеклите общности: продължете да навлизате в пространства, където не сте очаквани… Нашето присъствие е важно и гласовете ни трябва да бъдат чути.“

Йейс поздрави новата "Мис Вселена 2025" — Фатима Бош, и пожела „бързо възстановяване“ на "Мис Вселена Ямайка" Габриел Хенри, която падна от сцената по време на предварителния кръг с вечерни рокли.

„Дълбоко съм благодарна за подкрепата и незабравимите преживявания, които ме оформиха. Сега ще продължа пътя си по различен начин, със същата решителност да вдъхновявам и да възвисявам“, написа тя. „Благодаря на всички, които бяха част от това изключително приключение. Нека продължим да защитаваме ценностите си и да се стремим към величие заедно.

Комитетът „Мис Кот д'Ивоар“ (COMICI) публикува изявление във Facebook, в което „със съжаление“ обявява оттеглянето на своята представителка Оливия Йейс „… поради лично удобство във връзка с изборните ѝ мандати за "Мис Вселена", получени в края на конкурса“.

В изявлението се уточнява: „COMICI официално информира организацията „Мис Вселена“ за оттеглянето на кандидатката от Кот д'Ивоар от всички титли и мандати, издадени от тази организация.“

„Оливия Йейс следователно се отказва от титлата Мис Вселена Африка и Океания, считано от момента на подаване на заявлението“, завършва постът. Организацията посочва, че тя „официално ще върне лентата си за Африка и Океания“.

Още оттегляния: Мис Вселена Естония също подава оставка

Бригита Шабак също се отказа от титлата "Мис Вселена Естония" само дни след като представи страната си на финала на "Мис Вселена 2025".

28-годишната Шабак обяви решението си в Instagram на 23 ноември: „Моите ценности и работна етика не съвпадат с тези на националния директор Натали Корнейцик“.

„Моят ангажимент е към овластяването и равенството на жените и ще продължа тази работа независимо, без никакво по-нататъшно обвързване с Мис Вселена Естония“, допълни тя.

Корнейцик не е отговорила на PEOPLE, но организацията „Мис Естония“ заяви, че „няма личен конфликт“. Според тях някои от последните публични коментари на Шабак „бяха неуместни, вредни за другите, не съответстваха на професионалните протоколи и доведоха до обществени полемики“.

Организацията уточни, че Шабак все пак е била „разрешена“ да участва в международния конкурс и благодари за това съдействие.

След финала обаче Шабак „е продължила да действа по начини, които според нашата оценка не са в съответствие със Споразумението“, включително и чрез „неразрешени негативни изявления“. Организацията твърди и за неспазени задължения към спонсорите.

В заключение се казва, че е започнала процедура по прекратяване на задълженията ѝ, като се подчертава, че фокусът ще бъде върху „професионализъм, дипломация и комуникативни умения“.

Нови скандали около конкурса

Организацията „Мис Вселена“ попадна в светлината на прожекторите преди финала. На 4 ноември изпълнителният директор Нават Ицарагрисил разкритикува представителката на Мексико — и бъдеща победителка — Фатима Бош за предполагаем отказ от участие във фотосесия. Видео от конфронтацията, на което се виждат и участнички, напускащи срещата, беше излъчено на живо във Facebook.

Няколко дни по-късно музикантът Омар Арфуш се оттегли от журито, след като обяви в Instagram, че е научил за създаването на „импровизирано жури“, което да избере 30 от 136 финалистки — твърдение, което организацията отрече.

В същия ден друг съдия — футболната легенда Клод Макелеле — също се оттегли по „лични причини“. А председателят на комисията по подбор, принцеса Камила ди Бурбоне деле Дуе Сицилия, също подаде оставка.