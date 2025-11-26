Любопитно

Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

26 ноември 2025, 11:12
Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция
Източник: iStock

Б одибилдър, който си инжектирал вазелиноподобно масло в бицепсите, за да ги направи ненормално големи, печелейки си прякора „Руският Попай“, може сега да загуби и двете си ръце заради тежка инфекция, съобщава New York Post.

Кирил Терешин, на 29 години, е бил информиран, че може да се наложи двойна ампутация след години инжекции със синтол,

според публикации в руски медии.

Фитнес ентусиастът, известен с необичайния си външен вид, сподели шокиращи кадри, показващи как бицепсът му се е „спукал“, оставяйки голяма рана с увредена тъкан.

Според лекарите той се нуждае от няколко операции с кожни присадки, за да бъдат спасени ръцете му, но не може да бъде опериран, докато инфекцията не бъде овладяна.

Медиците предупреждават, че времето за стабилизиране на състоянието му изтича.

Операциите биха изисквали участие на съдов хирург, пластичен хирург и реконструктивен хирург. Терешин започва да си инжектира синтол в ръцете през 2017 г., като привлича внимание в цял свят заради бицепсите си с обиколка 60 сантиметра и приликата им с тези на емблематичния анимационен герой Попай Моряка.

Но инжекциите със синтол се твърди, че са довели до фиброза на тъканите, последвана от некроза, тъй като организмът му отхвърлял химикала.

През 2019 г. той претърпял операция за премахване на увредените участъци, но според руски медии сегашната инфекция е толкова тежка, че раните вече не могат да зараснат.

Бодибилдърът, известен с екстремния си външен вид, по-рано признал „глупостта“ си, че е инжектирал бицепсите си и бил предупреден, че може да умре, ако токсичното вещество не бъде премахнато.

По темата

Източник: New York Post    
Кирил Терешин синтол бодибилдинг инфекция ампутация здравословни последици руският Попай бицепси некроза на тъканите операции
