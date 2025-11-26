Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

Б одибилдър, който си инжектирал вазелиноподобно масло в бицепсите, за да ги направи ненормално големи, печелейки си прякора „Руският Попай“, може сега да загуби и двете си ръце заради тежка инфекция, съобщава New York Post.

Кирил Терешин, на 29 години, е бил информиран, че може да се наложи двойна ампутация след години инжекции със синтол,

според публикации в руски медии.

Фитнес ентусиастът, известен с необичайния си външен вид, сподели шокиращи кадри, показващи как бицепсът му се е „спукал“, оставяйки голяма рана с увредена тъкан.

🚨🇷🇺 BREAKING | “RUSSIAN POPEYE” MAY LOSE BOTH ARMS AFTER SYNTHOL INJECTIONS Kirill Tereshin the influencer who injected synthol to inflate his biceps to freakish size is now facing possible double amputation after a severe infection and muscle necrosis. Doctors say years of… pic.twitter.com/sSuAPiWKqi

Според лекарите той се нуждае от няколко операции с кожни присадки, за да бъдат спасени ръцете му, но не може да бъде опериран, докато инфекцията не бъде овладяна.

Медиците предупреждават, че времето за стабилизиране на състоянието му изтича.

Операциите биха изисквали участие на съдов хирург, пластичен хирург и реконструктивен хирург. Терешин започва да си инжектира синтол в ръцете през 2017 г., като привлича внимание в цял свят заради бицепсите си с обиколка 60 сантиметра и приликата им с тези на емблематичния анимационен герой Попай Моряка.

Но инжекциите със синтол се твърди, че са довели до фиброза на тъканите, последвана от некроза, тъй като организмът му отхвърлял химикала.

#CirculaEnRedes: Tenía que ser ruso, este es Kirill Tereshin o el popeye ruso - no ver este video si estás comiendo. 🤢 pic.twitter.com/lBjdZN9P61