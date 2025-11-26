Почина звезда от „Бандата на Оушън“

А ктьорът и певец Майкъл ДеЛано е починал на 84-годишна възраст, съобщи английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).
ДеЛано се появява във филмовата поредица „Бандата на Оушън“, както и в популярни телевизионни продукции като „Ангелите на Чарли“, „Семейство Джеферсън“, „Жената чудо“ и „Магнум“.
Michael DeLano, Actor in ‘Rhoda,’ ‘Commando’ and ‘Ocean’s Eleven,’ Dies at 84 https://t.co/uzae6GwrTQ— The Hollywood Reporter (@THR) November 25, 2025
Съпругата му, я която са заедно от 28 години, Джийн ДеЛано, съобщи пред The Hollywood Reporter, че съпругът ѝ е
починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас.
Актьорът живеел в Лас Вегас от 1992 г. и. Той изигра мениджър на кaзино в „Бандата на Оушън“ (2001) и в продължението „Бандата на Оушън 2“ (2004).
Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано започва кариерата си като певец, подписвайки договор със Swan Records през 1960 г. и записвайки поредица от песни под името Кей Ларсън.
Той започва да се занимава с актьорство през 1970 г.,
като ранните му филмови роли включват Catlow (1971), където играе заедно с Юл Бринър и Ленард Нимой.
Adiós a Michael DeLano, todo un todoterreno como actor de reparto (y crooner en Las Vegas). El gerente del casino de Andy Garcia en OCEAN'S ELEVEN y OCEAN'S TWELVE, y mucho antes uno de los forajidos de EL ORO DE NADIE, chulada de western de Sam Wanamaker. pic.twitter.com/tyCFcS2BNx— Fausto Fernández (@faustianovich) November 23, 2025
Той влиза в ролята на пожарникаря Сони Капуто във всички 13 епизода на Firehouse през 1974 г., но най-значимата му телевизионна роля е в Rhoda, където играе Джони Вентура – певец в нощен клуб, появил се в 11 епизода.
Оставя след себе си съпругата си, дъщеря си Бри, внуците Майкъл и Линкълн и внучката Джаксън.