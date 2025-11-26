Хиляди останаха без дом след огромен пожар в столицата на Бангладеш

О громен пожар избухна в един от най-големите бедняшки квартали в столицата на Бангладеш, оставяйки хиляди хора без дом, предаде Ройтерс.
Пожарът започна малко след залез слънце в сърцето на столицата, в Кораил – един от най-големите и най-гъсто населени бедняшки квартали в Бангладеш.
Населен с близо 80 000 души, кварталът е разположен между богатите райони Гулшан и Банани и е заобиколен от луксозни жилищни блокове. Оранжеви пламъци се издигаха в нощното небе, а гъст дим покриваше района, докато хората бягаха с каквото можеха да носят.
A massive fire swept through a slum in Bangladesh’s capital Dhaka, the fire service said. The Korail slum is home to about 80,000 people pic.twitter.com/WyplxhMP54— Reuters (@Reuters) November 25, 2025
Най-малко 19 пожарни коли бяха изпратени да се справят с огнената стихия, каза представителят на пожарната служба Талха Бин Засим.
"Тежкият трафик забави пристигането ни, а веднъж намирайки се там, тесните улички ни принудиха да оставим колите на разстояние", каза той. Пожарникарите влачеха дълги маркучи през тесните алеи и се бореха да осигурят достатъчно вода, като полагаха усилия повече от пет часа, преди пламъците най-накрая да бъдат овладени.
🚨🇧🇩MASSIVE INFERNO RAVAGES DHAKA'S KORAIL SLUM, LEAVING HUNDREDS HOMELESS— Info Room (@InfoR00M) November 25, 2025
A massive fire devastated Dhaka’s Korail Slum Tuesday, destroying hundreds of homes during a five-hour blaze.
Nineteen fire units battled the flames, utilizing generators to pump water from… pic.twitter.com/aRVVD0s348
Причината за пожара остава неясна.
Няма съобщения за жертви, но жителите казаха, че разрушенията са големи.