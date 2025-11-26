Свят

Хиляди останаха без дом след огромен пожар в столицата на Бангладеш

Няма съобщения за жертви, но жителите казаха, че разрушенията са големи

26 ноември 2025, 10:01
Хиляди останаха без дом след огромен пожар в столицата на Бангладеш
Източник: Istock

О громен пожар избухна в един от най-големите бедняшки квартали в столицата на Бангладеш, оставяйки хиляди хора без дом, предаде Ройтерс.

Пожарът започна малко след залез слънце в сърцето на столицата, в Кораил – един от най-големите и най-гъсто населени бедняшки квартали в Бангладеш.

Населен с близо 80 000 души,  кварталът е разположен между богатите райони Гулшан и Банани и е заобиколен от луксозни жилищни блокове. Оранжеви пламъци се издигаха в нощното небе, а гъст дим покриваше района, докато хората бягаха с каквото можеха да носят.

Най-малко 19 пожарни коли бяха изпратени да се справят с огнената стихия, каза представителят на пожарната служба Талха Бин Засим.

"Тежкият трафик забави пристигането ни, а веднъж намирайки се там, тесните улички ни принудиха да оставим колите на разстояние", каза той. Пожарникарите влачеха дълги маркучи през тесните алеи и се бореха да осигурят достатъчно вода, като полагаха усилия повече от пет часа, преди пламъците най-накрая да бъдат овладени.

Причината за пожара остава неясна.

Няма съобщения за жертви, но жителите казаха, че разрушенията са големи. 

Източник: Пламен Йотински, БТА    
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
