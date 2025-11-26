България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

С наближаването на края на годината е време за още една равносметка. Тъй като по-често се фокусираме върху това, което произвеждаме, днес ще насочим вниманието си върху това, което изнасяме. Колко печели България от износа на стоки, къде се нареждаме сред останалите държави и кой е продуктът, в чийто износ сме най-успешни в света, пише NOVA.

Какво изнася България - родният експорт расте

Започваме с три интересни първи места. Българската стока, която държи най-голям дял от световния износ на въпросния продукт, е патешкия черен дроб. 37% от износа идва от България. Последните обобщени данни по темата са от 2022 г., когато според Стопанската камара, сме притежавали още две първи места - по износ на замразено патешко месо, с 26% световен дял, както и на каучукови тръби и спирачни маркучи. А различни медни изделия, прясно патешко месо, слънчоглед, олио и консервирани череши са други стоки, с чиито износ попадаме в световния топ 3.

БСК: Добри новини за българския износ

Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция. Така пък изглежда топ 5 на държавите в общността, за които са отпътували българските стоки през 2025 г. Снабдяваме ги главно с електрическа и електронна техника, мед и медни изделия. Освен това, Гърция - със пшеница, а Франция - с птиче месо.

Ако слеем подредбата с тази на основните ни партньори от трети страни обаче, някъде между Румъния и Италия ще се вмъкне Турция, тъй като изнесените стоки натам са в размер на 4 милиарда лева, което е малко повече от стойността на изнесеното в Италия. Топ 5 на третите страни основни партньори, според Националната статистика, се допълва от САЩ и Сърбия - с доста сходни резултати, Република Северна Македония, а пета е Алжир, за където изнасяме предимно пшеница.

НСИ: Износът и вносът на стоки у нас намаляват

Но къде сме ние сред останалите като цяло? От Икономическата обсерватория казват, че сме на 59-а позиция. В класацията им за световни износители на стоки са включени над 190 държави. Тя е от 2023-а и според нея изнесеното от България тогава е било на стойност 50,5 милиарда долара. Проверяваме и Гърция и Румъния. Първите са едва две позиции преди нас, но северните ни съседи са значително по-нагоре в класацията - на 41-во място, с пазарна стойност на изнесените стоки двойно по-голяма от тази на нашите. Китайците продължават да изглеждат недостижими на челната позиция със също почти двойна стойност на изнесеното, но в сравнение с вторите - САЩ. Трета е Германия, която е и най-силния европейски износител.

От началото на годината обаче износът ни става все по-слаб. От януари до август тази година, сме изнесли стоки на стойност близо 55 милиарда лева, като над 60% от износа е с дестинация държави от Европейския съюз. Това обаче е спад с 5% и половина спрямо същия период на миналата година. А на ниво Европейски съюз, спадът е от дори 7%. Бърза проверка на вноса за същото това време пък показва, че той расте. Така, оказва се, сме платили около 11 милиарда лева повече за внос, отколкото сме спечелили от износ.

Най-голям спад в сравнение с година по-рано - от близо една трета, има при износа на горива и масла. Поне така е било до месец август. Изнесените стоки, от които сме спечелили най-много - почти 13 милиарда, са били стоки за индустриално и транспортно оборудване, което е над една четвърт от целия ни износ.