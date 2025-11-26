Винилови подаръци

В исоки, иглолистни дървета, дъжд през прозорците, Thorens (грамофон) и…My Funny Valentine. Бях обещала, че когато си купя къща, дори и да не сме заедно - някой ден ще слушаме Chet Baker на плоча. Влюбих се в този красив бунтар на джаза, синият принц на тъгата. Случи се около една страст, на която впоследствие прецених, че не дължа обещанието за плочите в дъжда. Достатъчно е, каквото имахме.

Плочите всъщност са детска любов - от времето, когато нашите ми пускаха приказки, после рецитали на велики български актьори, класическа музика и онази, на “тяхното време”.

Празниците наближават, а едно от неизменните удоволствия за мен е да получа плоча, която нямам. Радвах се и преди да се сдобия с една от легендите в грамофонната история - Thorens, швейцарец от 1978-ма година.

Всъщност всяка стая се превръща в сърце, в топъл дом и задушевно усещане - когато музиката звучи от винил. Вие бихте ли си купили плоча?

Безбройни са магазинчетата из цяла България, които продават плочи, аксесоари и…музикални истории. Повечето са собственост на познавачи - заклети меломани. Можете да отидете и в някоя голяма книжарница в МОЛ-а, или да поръчате онлайн. Старите плочи обикновено са почистени със специална машина, която успява да заличи повечето драскотини. Ако имате останали плочи от родителите си - не бързайте да давате излишни пари за почистване. Първо ги измийте със сапун и вода! Нежно. За разлика от току-що произведените плочи, тези отпреди десетилетия се считат за по-ценни от почитателите на винила. За “истински" се приемат плочите, записани и мастерирани изцяло по аналогов начин. Но е трудно да откриете неразпечатани. Що се отнася до подаръците за Коледа - освен плоча и една карбонова четка също би се приела добре, ако имате приятели с грамофон.

Скъпо удоволствие ли е, ако тепърва се впускате в “историята с грамофон”?

Зависи:)

Плочите наистина дават по-топъл звук. Но не с всеки грамофон. И категорично не с грамофоните, които продават “за празниците”. Ако видите ниска цена и грамофон, който работи без усилвател и без колони - откажете се.

Задължителния пакет за начало:

Грамофон

Усилвател

Подходящи колони

Човек, който разбира и е склонен да Ви навигира във всяка стъпка.

Този Thorens купих от…лекар, който има специална страст и я е превърнал в бизнес. На негова територия чух звук, заради който още сънувам колоните. А те бяха ужасно скъпи. Но можете да си направите приличен комплект и без да прескачате непоносими за финансите Ви граници. Швейцарската легенда се озова у дома, заедно с усилвател втора ръка на Pioneer по повод рожденият ден на синът ми (точно на 25.12.). Известно време го ползвахме с малки колонки от една уредба. После го сменихме с по-адекватни. За чудото на швейцарската техника чух от приятел. Често казват, че това е швейцарски часовник превърнат в грамофон. Направен да работи без прекъсване в продължение на години. Използван е във всички радиостанции през 60-те години на миналия век. Ако е настроен правилно, може да надмине по качество на звука много от скъпите грамофони сега.

Правилната настройка обаче не е лесна и изисква известно владеене/познаване на техниката. Моят модел получих за 600 лева преди 10 години - вярвах, че добрият звук е част от музикалното образование на детето ми (свири и е меломан).

Миналата година у нас кацна още едно нарицателно за добър звук - по-модерен грамофон на Audio Technica. Отново втора ръка, за около 500 лева, от колега, който има същата страст.

На този принцип купувах и колоните през годините. И усилвателите.

А плочите…плочите имат история, достойна да я прочетем поне!

Създаване на грамофонните плочи

1877 г. - Томас Едисон създава фонографа - първия уред, който може да записва и възпроизвежда звук. Записът е върху калаени цилиндри.

1887-1889 г. - Емил Берлинер изобретява грамофонния диск - предшественика на виниловите плочи.

1901–1930 г. - Плочите се правят основно от шеллак и се въртят на 78 об/мин.

1930-те - започва експеримент с винил като материал (по-тихи и издръжливи плочи).

1948 г. - Columbia Records представя дългосвирещата плоча (LP) 33⅓ rpm.

1949 г. - RCA въвежда 45 rpm сингъла.

Така започва ерата на виниловия формат, такъв какъвто го познаваме.

Най-големият бум на винила

Златните години на виниловите плочи са:

1950-те - началото на масовата популярност

Рокендролът и масовото производство правят плочата най-разпространения аудио формат.

1960-1980-те - абсолютният пик

Винилът е доминиращият носител за музика.

Най-успешни години: средата на 1970-те до началото на 1980-те.

Албуми като Dark Side of the Moon, Thriller, Rumours продават милиони копия.

Спад след 1982 година

1982: CD-то излиза на пазара.

До края на 80-те винилът почти изчезва от масовата употреба.

Ренесанс на винила днес

От средата на 2000-те години започва бавно връщане на интереса към винила.

Причини за възраждането:

Желание за физически носител и колекционерство.

Носталгия и любов към аналоговия звук.

Поява на индепендънт лейбъли, музикални магазини и Record Store Day (от 2008 г.).

Хипстърска и ретро култура.

Издания с високо качество, арт обложки, лимитирани преси.

Днес:

От около 2015-2020 г. продажбите растат всяка година.

В много страни винилът вече надминава CD-тата по продажби.

Много нови изпълнители издават албумите си и на винил. Задължително.

Защо винилът се възражда?

Топъл „аналогов” звук.

Колекционерска стойност.

Големи обложки, арт, вложени книжки, дизайн със стойност.

Носталгия + нова мода.

Противоотрова на дигиталното пренасищане.

Подкрепа за изпълнители и малки магазини.

Защо винилът звучи „по-топло“?

Аналогов запис = непрекъсната вълна

Виниловата плоча съхранява звука като непрекъснат физически релеф в канала. Това означава, че звуковата вълна е аналогична на оригиналния звук – без пресмятане на цифрови точки (sampling).

Резултат: звукът се усеща по-гладък и „естествен“.

Лека загуба на високи честоти

Винилът има физически ограничения - много високите честоти (най-вече над 15-18 kHz) се възпроизвеждат по-меко.

Резултат: звукът е „по-мек“ и по-малко остър в сравнение с дигиталните записи с много висока резолюция.

Хармонични изкривявания (компенсационни)

Иглата и винилът добавят леко хармонично изкривяване, особено в ниските и средните честоти.

Резултат: възприемаме т.нар. „топлина“ - леко обогатяване на тона, което ухото е приятно за слушане.

Динамичният диапазон

Винилът има по-малък динамичен диапазон (около 55-75 dB), докато цифровият звук (като CD) има 96 dB, а hi-res още повече.

Резултат: по-малък контраст между най-тихите и най-силните части създава усещане за „по-меко“ звучене.

Психоакустика

Много хора свързват винила с уют, ретро атмосфера, ритуала по пускането. Това влияе и на субективното възприемане на звука.

Резултат: звукът се усеща „топъл“ не само технически, а и емоционално.

Важно! Добре е в помещението с грамофон да имате килими, завеси. Без голи подове и много отворени пространства.

От какво зависи качеството на една плоча?

Източникът на записа (master)

Analog master → по-пълен аналогов звук, по-жив.

Digital master → може да звучи отлично, ако е добре подготвен.

Важно: много съвременни винили са от дигитални мастъри, което е нормално.

Качеството на пресоването

Дебели плочи (180g) не са гаранция за качество, но помагат за стабилност.

Лошо пресоване = шум, пукане, изкривявания, плитък канал.

Материалът (винилът)

По-чистият винил → по-малко шум.

Цветните или мраморните плочи често имат малко повече шум. Ефектни са на вид, но не са толкова качествени.

Състоянието на плочата

Драскотини

Прах

Овлажняване или изкривяване

Всичко това влияе сериозно на звука.

Качество на грамофона и настройката

Звукът от винила зависи може би най-много от техниката:

Настройка на иглата (tracking force)

Баланс на рамото

Качество на касетата (пиезо → магнитна → MM → MC)

Преамп (RIAA корекция)

Плоча, мат, антискейтинг

Дори най-скъпата плоча може да звучи зле на лошо настроен грамофон.

Микроелектроника и RIAA корекция

Плочите се режат по стандартна RIAA крива (намаляване на баса, усилване на високите). Преампът при възпроизвеждане прави обратната корекция.

Качеството на тази корекция влияе на реалния звук.

И все пак, въпреки многото грижи и детайли в настройките - плочите си остават едно изключително преживяване. Истински отношения, които оставят хубави спомени и копнеж за още веднъж от същото усещане. Повод за разходки из градовете и находки за колекцията у дома. Където се връщаме и слушаме на спокойствие. Слагаме внимателно плочата (първо пускате, после спускате игличката).

Класиката за любовно-празнична вечер - Sade, червено вино, отворени желания, гъвкави възможности. Особено, ако имате по-силна извивка на гърба и сте в склонни да я превърнете в поток от вино…

Накрая приберете в обложката!

Весели празници!

