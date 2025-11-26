България

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

При трагичния инцидент загинаха трима души, а 7-годишно момиче е в кома

26 ноември 2025, 08:14
П рокуратурата привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив, на разклона със село Марково.

Обвиниха шофьора, причинил смъртта на трима край Пловдив

От обвинението посочват, че 24-годишният водач на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Мъжът е задържан до 72 часа. Отнето е и свидетелството му за управление. В петък прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест.

Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьора на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души загинаха, а 7-годишно момиче е в кома.

Местният бизнес и живеещите в района настояват за спешни мерки, предупреждавайки, че участъкът е изключително опасен и отдавна изисква обезопасяване, за да не се повтори подобна катастрофа. Според статистиката над 45 000 автомобила дневно преминават оттам. 

Тежка катастрофа край Пловдив взе три жертви

Близък на семейството сподели, че членовете му са се прибирали от рожден ден на едногодишно дете. "Казват, че шофьорът си търсил телефона и не гледал. Какво търси на завоя да си отвлича вниманието? 40-тонен камион да се изправи срещу в последната секунда, няма къде да избягаш. Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора", заяви той.

Костадин Щерев е професионален автомобилен шофьор. Той смята, че трасето е много хлъзгаво и не бива да се губи концентрация.

"Ако шофьорът на камиона се е движил с 60-70 км/ч, това е общо 120 км. Изминават се 37 метра за една секунда, ако водачът се е навел за това време, представете си колко е бил тежък ударът. В нощните неосветени места е още по-важно да сме концентрирани. На Околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна, както и аварийна лента", подчерта Щерев в ефира на NOVA.

Кметът на Марково Десислава Терзиева, която е инициирала подписка за премахване на мантинелите преди 4 години, посочи, че заради тях автомобилът на семейство не е имал шанс да избегне челния удар.

"По статистика на КАТ за петгодишния период преди поставянето на ограничителните мантинели броят на жертвите при ПТП в участъка е бил двойно по-малък отколкото след това - 4 в сравнение с 8. Казаха ни, че преувеличаваме, че мантинелите трябва да се премахнат. Това обаче е наложително, тъй като те, заедно с габаритите на пътя създават предпоставки за тежки катастрофи. Започваме нова подписка за тази цел, тя ще е активна до 10 декември. След това сме готови да излезем на протест и да затворим шосето", зарече се тя. 

Илиян Филипов е представител на бизнеса и твърди, че е изпратена декларация до отговорните институции с настояване за премахване на мантинелите и удвояване на платната на Околовръстното шосе. 

Асен Костов от "Спаси Пловдив" е изискал информация дали пътят има акт 16, а за тази цел трябва да притежава поне еднометров банкет.

Източник: NOVA    
Пловдив Околовръстно катастрофа семейство загинали обезопасяване
