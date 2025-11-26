България

Мащабни промени за шофьорите

Въвеждат електронни шофьорски книжки

26 ноември 2025, 11:30
Мащабни промени за шофьорите
Източник: iStock

Н овите правила за повишаване на пътната безопасност, които са в сила от вчера, се очаква да бъдат приложени от европейските държави до 2030 г., съобщиха от Европейската комисия, съобщи Pariteni.bg.

Промените засягат свидетелствата за правоуправление и взаимното признаване на решенията, свързани с тези документи.

Въвеждат се общоевропейски изисквания 17-годишните водачи да управляват превозно средство (категория В, с възможност за разширяване до категории C1, C1E и C) само с придружител, като за начинаещите шофьори да има изпитателен срок от най-малко две години, с по-строги изисквания и наказания. Младите шофьори са само 8 на сто от всички водачи на автомобили, но при две от пет катастрофи със загинали има жертви на възраст под 30 години, отбелязва ЕК.

С взаимното признаване на решенията за шофьорските книжки извършителите на тежки нарушения (превишаване на разрешената скорост за движение с над 50 км/ч., управление под влияние или причиняване на смърт или тежки наранявания при безразсъдно управление) ще понасят последици, независимо дали са допуснали нарушенията в своята държава на произход.

ЕС въвежда също електронни шофьорски книжки, които ще се записват в мобилно устройство на водачите и ще бъдат признавани навсякъде в Общността. Предвижда се по-късно тези документи да се издават на всички водачи заедно с физическите свидетелства, които няма да отпаднат и ще останат необходими при шофиране в страни извън ЕС.

Занапред шофьорските курсове ще съдържат подготовка за изпит по познанията за новите системи за подпомагане на управлението и други автоматизирани технологии при превозните средства. 

Източник: Pariteni.bg    
Пътна безопасност Шофьорски книжки Европейски съюз Млади шофьори Нови правила Електронни шофьорски книжки Пътни нарушения Изпитателен срок Взаимно признаване Системи за подпомагане на управлението
pariteni.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Всичко от днес

