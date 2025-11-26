Свят

Почина съпругата на Ричард Брансън

Брансън сподели в социалните мрежи, че Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст

26 ноември 2025, 11:13
Почина съпругата на Ричард Брансън
С ър Ричард Брансън обяви смъртта на своята съпруга Джоан Темпълман. Световноизвестният предприемач скърби за загубата на жената, с която сподели половин век от живота си.

Във вторник, 25 ноември, Брансън сподели в социалните мрежи, че Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст.

„С разбито сърце ви съобщавам, че Джоан, моята съпруга и партньорка в продължение на 50 години, почина“, написа той в Instagram. „Тя беше най-прекрасната майка и баба, която нашите деца и внуци някога биха могли да си пожелаят.“ Брансън добави: „Тя беше най-добрата ми приятелка, моята скала, моята пътеводна светлина, моят свят.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Само два дни по-рано бизнесменът публикува ретро снимка на двойката с коментара: „Обичам тази снимка на Джоан“.

Джоан и Ричард се женят през 1989 г. и имат три деца: 44-годишната Холи, 40-годишния Сам и Клеър Сара, която умира едва на четири дни, след като е родена три месеца преждевременно. „Често си правя мнение за някого в рамките на 30 секунди след срещата му и се влюбих в Джоан почти от момента, в който я видях“, разказа Брансън в публикация в блога си на Virgin.com през февруари 2020 г., припомняйки си първата им среща. „Джоан беше земна шотландка и бързо осъзнах, че няма да бъде впечатлена от обичайните ми лудории.“

Той среща бъдещата си съпруга, докато тя работи в антикварен магазин в Лондон, а самият той все още е в ранния етап на изграждането на своята бизнес империя. Брансън признава, че именно благодарение на Темпълман е купил остров Некер – своето частно карибско убежище.

„Две години след като се срещнахме за първи път, исках да покажа на Джоан голям жест на обич“, пише той. „Преди да се усетим, с Джоан бяхме високо в небето, гледайки надолу към бъдещия ни дом. Това беше вторият път, когато изпитах любов от пръв поглед.“

Единадесет години след покупката на острова двамата се женят именно там. По техния пример и децата им – Холи и Сам – също сключват брак на Некер, съответно през декември 2011 г. и март 2013 г.

През целия си живот Джоан Темпълман предпочиташе уединението и стоеше далеч от публичността. „От самото начало Джоан беше много затворен човек и през над четирите десетилетия, в които сме заедно, тя си остана такава“, пише Брансън в блога си през 2015 г. „Тя винаги е искала да избягва общественото внимание.“

Източник: people.com    
