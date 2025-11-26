Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Ч удодейният Оземпикc, който намалява глада и желанието за храна и по който са полудели всички холивудски звезди и по-заможни хора, а вече и съвсем обикновени мечтатели за стройно тяло, може да има натурален заместник
„Природният Оземпик“ може да звучи твърде хубаво, за да е истина.
Но скорошно научно изследване установи, че някои растителни източници могат да възпроизведат ефектите на GLP-1 – естествен хормон на червата, който Оземпик и сходните лекарства имитират.
„GLP-1 играе ключова роля в поддържането на стабилни нива на кръвната захар“, пишат изследователи от Университета Хелиополис в Египет в Toxicology Reports.
„Според някои данни природните продукти могат да модулират експресията и секрецията на GLP-1“.
Има пет храни най-много се доближават до ефекта на Оземпикc и няколко от тях вероятно ще се появят в празничната ви кухня.
Вижте кои са храните, които могат да действат като Оземпик в нашата галерия.
Наричани „лечебни растения“, тези пет храни не действат толкова мощно, колкото Ozempic, но имат значително по-малко потенциални странични ефекти – като сернисти оригвания или явлението „Ozempic face“ (увисване на кожата на лицето).
Има и други варианти. Скорошно изследване установи, че прием на протеинови шейкове от суроватка преди обяд намалява апетита.
А друго проучване показа, че добавките с хранителни фибри подобряват контрола на кръвната захар и инсулиновата чувствителност при хора с наднормено тегло и затлъстяване.