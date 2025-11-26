Любопитно

26 ноември 2025, 10:37
Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик
Източник: iStock/GettyImages

Ч удодейният Оземпикc, който намалява глада и желанието за храна и по който са полудели всички холивудски звезди и по-заможни хора, а вече и съвсем обикновени мечтатели за стройно тяло, може да има натурален заместник

„Природният Оземпик“ може да звучи твърде хубаво, за да е истина.

Но скорошно научно изследване установи, че някои растителни източници могат да възпроизведат ефектите на GLP-1 – естествен хормон на червата, който Оземпик и сходните лекарства имитират.

„GLP-1 играе ключова роля в поддържането на стабилни нива на кръвната захар“, пишат изследователи от Университета Хелиополис в Египет в Toxicology Reports.

„Според някои данни природните продукти могат да модулират експресията и секрецията на GLP-1“.

Има пет храни най-много се доближават до ефекта на Оземпикc и няколко от тях вероятно ще се появят в празничната ви кухня.

Вижте кои са храните, които могат да действат като Оземпик в нашата галерия.

6 снимки
канела
канела
джинджифил
пшеница

Наричани „лечебни растения“, тези пет храни не действат толкова мощно, колкото Ozempic, но имат значително по-малко потенциални странични ефекти – като сернисти оригвания или явлението „Ozempic face“ (увисване на кожата на лицето).

Има и други варианти. Скорошно изследване установи, че прием на протеинови шейкове от суроватка преди обяд намалява апетита.

А друго проучване показа, че добавките с хранителни фибри подобряват контрола на кръвната захар и инсулиновата чувствителност при хора с наднормено тегло и затлъстяване.

