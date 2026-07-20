Майка откри и застреля мъж под леглото на дъщеря ѝ, ще я съдят за убийство

М айка от Тенеси е застреляла мъж, когото открила да се крие под леглото на 13-годината ѝ дъщеря, съобщава полицията, а сега срещу нея са повдигнати обвинения в предумишлено убийство.

Кендра Скот е била арестувана, след като полицаите открили 20-годишен мъж, починал от огнестрелна рана в задната част на главата, пред дома ѝ в Мемфис малко преди 2:00 ч. в четвъртък, според съдебните документи, получени от The New York Post.

Нейният адвокат нарече ситуацията „най-лошият кошмар на всеки родител на 13-годишно момиче“. 36-годишната майка заявила пред служителите на реда, че се прибрала у дома и „видяла някакъв тип под леглото на децата ми“. „И направих това, което трябваше да направя“, казала тя според показанията под клетва.

Фаталният инцидент се разиграл, след като тийнейджърката разказала на полицаите, че е поканила мъжа, Родериус Мортън, в семейния дом около 1:00 ч. през нощта, според съдебния документ и адвоката на Скот.

Гневната Скот започнала да блъска по предната врата и да крещи: „Кой е в къщата ми?!“, когато се прибрала около 30 минути по-късно, се посочва в документите.

Нейната дъщеря се ужасила, когато забелязала, че майка ѝ твърди се, че държи пистолет. Майката преди това била казвала, че ако „видя момче в къщата ми, ще му направя дупка в задника“, споделила по-късно дъщерята пред полицаите според документите.

В крайна сметка тийнейджърката пуснала майка си вътре, където Скот открила Мортън да се крие под леглото ѝ. „Махай се от къщата ми, кучко“, изкрещяла тя и последвала Мортън извън предната врата.

Тогава дъщеря ѝ и един съсед чули изстрел. По-късно съседът разказал на полицията, че излязъл от къщата си и видял Скот, все още държейки пистолета, да стои до тялото на мъжа, като признавала: „Застрелях го, застрелях го“.

Служителите на реда са открили една гилза на предната веранда, както и черен пистолет Смит и Уесън (Smith & Wesson), се посочва в документа. Скот е била отведена в полицейското управление за разпит, след което е обвинена в предумишлено убийство (първа степен) и използване на огнестрелно оръжие по време на извършване на опасно престъпление, съобщиха от полицейското управление в Мемфис.

Тя е била задържана в затвора преди явяването ѝ в съда в понеделник сутринта, когато съдия ще определи гаранцията ѝ, заяви нейният адвокат Блейк Балин.„Този инцидент започна с най-лошия кошмар на всеки родител на 13-годишно момиче“, каза Балин.

„Предвидимо, той завърши с трагедия. Един от ключовите въпроси по това дело ще бъде дали някой би могъл да действа рационално при тези обстоятелства“, добави адвокатът.

Пенсионираният служител на правоприлагащите органи и инструктор по самозащита с огнестрелно оръжие Бъди Смит обаче заяви пред Action News 5, че известните обстоятелства по случая на Скот не отговарят на условията на Доктрината за защита на дома (Castle Doctrine) в Тенеси. Този закон защитава гражданите от наказателно преследване или гражданска отговорност, ако използват разумна – включително смъртоносна – сила срещу натрапник.

Законодателството означава, че „имате право да защитавате хората в жилището си, когато някой нахлуе, за да извърши насилствено престъпление срещу вас или някой в къщата ви“, обясни Смит пред медията. Но в случая на Скот „в документите не се твърди, че Мортън е заплашил майката или когото и да било друг в този момент. Тези факти вероятно ще бъдат важни въпроси за съда и в крайна сметка за съдебните заседатели“, обясни той.

Случаят предизвика ожесточени дебати в интернет – където някои хора смятат, че стрелбата е оправдана, а други – че майката е отишла твърде далеч. Дори съседите на Скот се оказаха разделени по въпроса.

„Тя изглеждаше като наистина мила жена. Всичко, което мога да кажа, е, че боли от това, че някой е бил вътре с едно от малките ѝ момичета“, каза Глория Милън, която живее близо до Скот в квартал „Уокър Хоумс“ в Мемфис, пред Action News 5.

Друг близък жител заяви, че майката е трябвало просто да се обади на телефон 911. „Ако бях аз в тази ситуация… щях да се обадя на полицията и те да чакат пред къщата ми, когато пристигна. По този начин го извеждаш и го пращаш направо в затвора“, каза неидентифицираният съсед пред медията.