Влак влачи майка 45 метра, хваната за детска количка с дете

Ж ена в Чехия беше влачена около 45 метра от потеглящ влак, след като се опитала да задържи детската количка на малкото си дете, заклещена на вратата на вагон, съобщи чешката осведомителна агенция ЧТК.

Говорителката на полицията Илона Газдошова съобщи, че инцидентът е станал на 22 юли. Полицията издирва свидетели на случилото се.

Жена опита да се качи на влак в движение (ВИДЕО)

Жената слязла от влак по линията Дечин – Литвинов на гарата в малкото село Хай у Духцова, западно от Усти над Лабем. Тя се канела да извади детската количка от вагона, когато вратите се затворили. Преди да успее да го направи, влакът потеглил.

Количката останала заклещена от полуотворената врата, а жената се хванала за нея и била повлечена от композицията. Случайни очевидци започнали да сигнализират на служителите със знаци, които привлекли вниманието на машиниста и той спрял влака.

Жена пътува затисната от врата на влак близо 7 минути

Инцидентът се разминал без тежки последици. Майката е с много натъртвания и охлузвания, а детето не е пострадало.