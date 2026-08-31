Технологии

Джон Тернъс оглавява Apple в решителен момент за бранша

Новият главен изпълнителен директор на една от най-влиятелните компании в света официално поема поста от 1 септември, като първото му официално събитие ще още следващата седмица, когато ще представи новото поколение на iPhone

Мартин Дешев Мартин Дешев

31 август 2026, 08:51
Джон Тернъс оглавява Apple в решителен момент за бранша
Джон Тернъс (в ляво) и Тим Кук Apple   
Източник: Apple

Apple навлиза в нова ера, тъй като Джон Тернъс се готви да поеме поста главен изпълнителен директор от Тим ​​Кук на 1 септември. След 15 години под ръководството на Кук, компанията се обръща към един от най-опитните си хардуерни ръководители в момент, когато изкуственият интелект преобразява технологичната индустрия и когато Apple е под натиск да настигне конкурентите си. 

Назначаването на Тернус представлява интересен избор. Вместо да изберат специалист по изкуствен интелект, Apple предпочете ръководителя, който е управлявал голяма част от разработването на хардуер. Тернъс се присъединява към Apple през 2001 г. и в крайна сметка става старши вицепрезидент по хардуерно инженерство, с отговорности обхващащи продукти като iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

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Неговият опит показва, че Apple вярва, че следващият етап от разработването на изкуствен интелект ще бъде тясно свързан с устройствата, на които работи тази технология. Според източници на Bloomberg, основната мисия на Тернъс е съсредоточена върху намаляване на разликата между хардуерните възможности на Apple и нейната екосистема от изкуствен интелект.

Под негово ръководство Apple ще се стреми да превърне Apple Intelligence от софтуерни функции в дълбока хардуерна интеграция на системно ниво. Фокусът му обхваща невронни модули за периферни изчисления, вградени в персонализирани чипове, мултимодални пространствени изчисления и носими устройства от следващо поколение.

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Едно от най-належащите предизвикателства пред Тернъс е справянето с предстоящата вълна от текучество на ръководни кадри. Голяма част от висшето ръководство на Apple, включително изпълнителното ниво, което ръководеше компанията през ерата след Стив Джобс заедно с Кук, наближава пенсионна възраст.

Очаква се Тернъс да започне преструктуриране на изпълнителното ръководство и да избере по-млада група от лидери в областта на инженерството, дизайна и софтуера. Това стратегическо обновяване има за цел да премахне различията между хардуерния дизайн, разработването на процесори и машинното обучение.

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Времето едва ли би могло да бъде по-взискателно. Първият голям публичен тест на Тернъс ще е почти веднага. Продуктовото събитие на Apple на 9 септември ще се проведе само няколко дни след като той стане главен изпълнителен директор. Очаква се компанията да представи първия си сгъваем iPhone, наред с новите модели iPhone и Apple Watch. 

Сгъваемият iPhone е особено важен, защото представлява един от най-дръзките опити на Apple за нов хардуер от години. Успешното му пускане на пазара би могло да демонстрира точно как хардуерният опит на Тернъс може да даде предимство на Apple: превръщането на утвърдена технологична категория в изпипан продукт на Apple. 

Цялостните планове на компанията също са амбициозни. Очаква се Apple Watch Series 12 да получи по-тънък дизайн и нови сензори за проследяване на здравните показатели. Според съобщенията Apple е и проучвала аксесоар, подобен на Apple Pencil, за своя сгъваем iPhone.

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Apple има огромно предимство в разработката ето на хардуера, операционните системи и чиповете, които съставляват нейната екосистема. Тернъс би могъл да използва тази позиция, за да направи AI по-малко разбиран като самостоятелна функция и по-дълбоко интегриран в ежедневните устройства, превръщайки AI в нещо, което работи в iPhone, Mac, Watch и бъдещи продукти, вместо да съществува предимно като чатбот.

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Тази стратегия би могла да обясни и защо Apple е избрала хардуерен инженер в такъв критичен момент. Ако следващата фаза на конкуренцията на AI е все повече свързана с лични устройства, персонализирани чипове и интелигентност на устройството, способността на Apple да контролира целия процес може да стане по-важна от това просто да има най-големия AI модел.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Android смартфон мобилен телефон софтуер хардуер технологии Apple iPhone
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