Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

20 май 2026, 10:57
П опулацията от мутирали „супер прасета“ е излязла извън контрол в призрачните градове в зоната на ядрената катастрофа в Япония, благодарение на наследения от тях ускорен репродуктивен цикъл, съобщават изследователи.

Бедствието в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ през 2011 г., предизвикано от мощно земетресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер и последвалото го цунами, принуди близо 164 000 души да избягат от домовете си, за да се спасят от радиационната зона.

На фона на този хаос домашни свине избягаха в изоставените земеделски земи и започнаха да се кръстосват с местните диви прасета – създавайки популация от мутирали прасета с притеснителни гени, съобщава списание Popular Science.

Изследователи от университетите във Фукушима и Хиросаки откриват чрез ДНК анализ, че хибридното потомство е наследило бързия репродуктивен цикъл на майчината линия (на домашната свиня). Това позволява на популациите да се размножават светкавично, за разлика от обикновените диви прасета, сочат резултатите, публикувани в Journal of Forest Research и цитирани от The New York Post.

„Макар и преди да се предполагаше, че хибридизацията между подивели домашни свине и диви прасета може да допринесе за растежа на популацията, това изследване доказва – чрез анализ на мащабно хибридизационно събитие след ядрената авария във Фукушима – че бързият репродуктивен цикъл на домашната свиня се наследява по майчина линия“, се казва в изявление на професор Шинго Канеко от университета във Фукушима.

Дивите прасета обикновено се възпроизвеждат веднъж годишно, но домашните свине се размножават в бързи, целогодишни цикли, което води до много по-бърза смяна на поколенията при мутиралия вид.

Хибридният вид, носещ майчината линия на домашната свиня, показва и много по-ниски нива на ядрена ДНК от домашна свиня от очакваното. Това предполага, че бумът на популацията постепенно „разрежда“ гените на домашните прасета в полза на дивите.

„Искаме да подчертаем, че този механизъм вероятно се задейства и в други региони по света, където подивели прасета (домашни прасета, които са станали диви) и диви глигани се кръстосват“, добавя в изявление генетикът Донован Андерсън от университета в Хиросаки.

Подивелите прасета са един от най-разрушителните инвазивни видове в света, който унищожава реколти, добитък и крехки екосистеми. Усилията за възстановяване на щетите от тях струват около 3,4 милиарда долара само в САЩ, сочат данни на Департамента по земеделие на САЩ (USDA).

В изоставената среда на Фукушима популациите от диви свине отбелязаха бърз бум без човешка намеса. Това, съчетано с ускореното размножаване на хибридния вид, е създало безпрецедентен генетичен обрат, допълват изследователите.

Констатациите могат да бъдат важен инструмент за опазването на околната среда и управлението на дивата природа при борбата с тези всеизвестно инвазивни животни.

„Разбирайки, че майчините свински линии ускоряват смяната на поколенията, властите могат по-добре да прогнозират рисковете от експлозия на популацията“, посочва Канеко.

Източник: The New York Post    
