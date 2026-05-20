Свят

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

20 май 2026, 09:45
Нарендра Моди и Джорджа Мелони   
Източник: Getty Images

И ндийският министър-председател Нарендра Моди пристигна в Рим на финалната права от мащабната си дипломатическа обиколка в пет държави. Посещението, изпълнено с огромно геополитическо значение на фона на бурите в Близкия изток и Украйна, бе белязано от изключително лични, културни и необичайни моменти, които веднага се превърнаха в хит в социалните мрежи.

Веднага след кацането си в италианската столица във вторник вечерта, Моди бе посрещнат на работна вечеря от италианския си колега Джорджа Мелони. Веднага след това двамата лидери изненадаха жителите и гостите на Рим, като предприеха късна среднощна разходка в емблематичния Колизеум. Снимките на двамата, разговарящи оживено на фона на нежно осветения античен амфитеатър и залязващото над Рим слънце, бързо съживиха популярния в интернет хаштаг #Melodi (комбинация от имената на двамата премиери).

Хиндуизмът вече е официална религия в Италия

Една от най-изненадващите и дълбоки новини около визитата дойде от духовния лидер Свамини Шудхананда Гири, която се срещна лично с Моди в Рим. Тя разкри, че италианският парламент официално е признал организацията „Sanatana Dharma Samgha“ (Хиндуисткия съюз), издигайки хиндуизма до статута на официално призната религия в Италия.

„Това е исторически момент. Срещнахме се с премиера Моди за първи път през 2021 година, а днес италианската държава официално прие и подкрепи нашата мисия“, сподели развълнуваната духовна лидерка.

„Парче от Бенарес в Рим“: Италианският художник, влюбен в Махабхарата

Културният прием в чест на индийския лидер поднесе още една невероятна история. Италианският художник Джампаоло Томасети подари на Моди своя авторска картина, изобразяваща свещените брегове (гхатове) на град Варанаси (Каши).

Връзката на Томасети с индийската култура е феноменална и продължава вече над 40 години. Още през 80-те години на миналия век той започва работа като илюстратор на книги за ведическата култура, а в периода между 2008 и 2013 г. прекарва пет години в денонощен труд, за да създаде 23 мащабни платна, посветени изцяло на древноиндийския епос „Махабхарата“. Моди изрази публично възхищението си в платформата X, наричайки жеста „докосване до Варанаси в сърцето на Рим“.

Италианци свирят индийско класическо рага

Италианските домакини показаха неочаквано майсторство в изкуството на Изтока. По време на посрещането в хотела на премиера, петима италиански музиканти изпълниха традиционна индийска композиция, базирана на сложната структура Рага Хамсадхвани. Изпълнението бе направено с автентични инструменти: Валерио Бруни (сантур), Лео Вертуни (ситар), Симоне Матиело (бансури), Франческо Герарди (табла) и Николо Мелочи (бансури).

Веднага след това пет италианки изненадаха индийската делегация със специален танцов спектакъл, наречен „Тригалбанди“, съчетаващ три от най-трудните класически индийски стилове танц – Кучипуди, Бхаратанатям и Катак. Една от италианските Катак танцьорки сподели, че е живяла в Индия в продължение на 15 години, само за да усъвършенства изкуството си.

Сериозната икономика: Индия и коридорът IMEC

Извън блясъка на културната дипломация, посещението на Нарендра Моди в Италия (19-20 май) има огромно стратегическо значение. Това е първата му изцяло двустранна визита в страната, тъй като предишните му гостувания бяха обвързани с международните форуми на Г-7 и Г-20.

Двамата с Джорджа Мелони ще прегледат изпълнението на 5-годишния Съвместен стратегически план за действие (2025–2029 г.). Основните разговори ще се въртят около:

Икономическия коридор Индия-Близък изток-Европа (IMEC), който трябва да се превърне в алтернатива на китайския „Един пояс, един път“.

Сътрудничеството в отбранителната индустрия и сигурността в корабоплаването.

Енергийния преход, зелените технологии и устойчивите вериги за доставки.

Преди да кацне в Рим, Моди проведе ключови срещи в Норвегия (където бе подписано Зелено стратегическо партньорство) и разговаря с премиерите на Дания, Исландия и Финландия в рамките на Срещата на върха Индия-Нордически страни. Очаква се днес индийският премиер да се срещне и с италианския президент Серджо Матарела, както и да посети централата на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, преди да отпътува обратно за Ню Делхи.

Източник: TOI    
Нарендра Моди Джорджа Мелони Италия-Индия Рим Колизеум Културен обмен Хиндуизъм Икономически коридор IMEC Дипломатическа обиколка Геополитика
