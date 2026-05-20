Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

И ндийският министър-председател Нарендра Моди пристигна в Рим на финалната права от мащабната си дипломатическа обиколка в пет държави. Посещението, изпълнено с огромно геополитическо значение на фона на бурите в Близкия изток и Украйна, бе белязано от изключително лични, културни и необичайни моменти, които веднага се превърнаха в хит в социалните мрежи.

Веднага след кацането си в италианската столица във вторник вечерта, Моди бе посрещнат на работна вечеря от италианския си колега Джорджа Мелони. Веднага след това двамата лидери изненадаха жителите и гостите на Рим, като предприеха късна среднощна разходка в емблематичния Колизеум. Снимките на двамата, разговарящи оживено на фона на нежно осветения античен амфитеатър и залязващото над Рим слънце, бързо съживиха популярния в интернет хаштаг #Melodi (комбинация от имената на двамата премиери).

Хиндуизмът вече е официална религия в Италия

Една от най-изненадващите и дълбоки новини около визитата дойде от духовния лидер Свамини Шудхананда Гири, която се срещна лично с Моди в Рим. Тя разкри, че италианският парламент официално е признал организацията „Sanatana Dharma Samgha“ (Хиндуисткия съюз), издигайки хиндуизма до статута на официално призната религия в Италия.

Five Italians passionate about Indian dance, Svamini Atmananda Giri, Ms. Martina Meenakshi Argada, Ms. Lucrezia Maniscotti, Ms. Valeria Vespaziani, Ms. Rosella Fanelli performed ‘Trigalbandi’, which included Kuchipudi, Bharatanatyam and Kathak. It is wonderful to see Indian dance… pic.twitter.com/gWYKgNejBe — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

„Това е исторически момент. Срещнахме се с премиера Моди за първи път през 2021 година, а днес италианската държава официално прие и подкрепи нашата мисия“, сподели развълнуваната духовна лидерка.

„Парче от Бенарес в Рим“: Италианският художник, влюбен в Махабхарата

Културният прием в чест на индийския лидер поднесе още една невероятна история. Италианският художник Джампаоло Томасети подари на Моди своя авторска картина, изобразяваща свещените брегове (гхатове) на град Варанаси (Каши).

Връзката на Томасети с индийската култура е феноменална и продължава вече над 40 години. Още през 80-те години на миналия век той започва работа като илюстратор на книги за ведическата култура, а в периода между 2008 и 2013 г. прекарва пет години в денонощен труд, за да създаде 23 мащабни платна, посветени изцяло на древноиндийския епос „Махабхарата“. Моди изрази публично възхищението си в платформата X, наричайки жеста „докосване до Варанаси в сърцето на Рим“.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, along with Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, visited the iconic Colosseum in Rome, Italy.



(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/DklTlGmHSR — ANI (@ANI) May 20, 2026

Италианци свирят индийско класическо рага

Италианските домакини показаха неочаквано майсторство в изкуството на Изтока. По време на посрещането в хотела на премиера, петима италиански музиканти изпълниха традиционна индийска композиция, базирана на сложната структура Рага Хамсадхвани. Изпълнението бе направено с автентични инструменти: Валерио Бруни (сантур), Лео Вертуни (ситар), Симоне Матиело (бансури), Франческо Герарди (табла) и Николо Мелочи (бансури).

Indian music is getting very popular in Italy. During the community welcome in Rome last evening, five Italian artistes performed the Hamsadhwani. Compliments to Mr. Valerio Bruni (Santoor), Mr. Leo Vertunni (Sitar), Mr. Simone Mattiello (Bansuri), Mr. Francesco Gherardi (Tabla)… pic.twitter.com/8uek9XaiGO — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

Веднага след това пет италианки изненадаха индийската делегация със специален танцов спектакъл, наречен „Тригалбанди“, съчетаващ три от най-трудните класически индийски стилове танц – Кучипуди, Бхаратанатям и Катак. Една от италианските Катак танцьорки сподели, че е живяла в Индия в продължение на 15 години, само за да усъвършенства изкуството си.

Сериозната икономика: Индия и коридорът IMEC

Извън блясъка на културната дипломация, посещението на Нарендра Моди в Италия (19-20 май) има огромно стратегическо значение. Това е първата му изцяло двустранна визита в страната, тъй като предишните му гостувания бяха обвързани с международните форуми на Г-7 и Г-20.

Двамата с Джорджа Мелони ще прегледат изпълнението на 5-годишния Съвместен стратегически план за действие (2025–2029 г.). Основните разговори ще се въртят около:

Икономическия коридор Индия-Близък изток-Европа (IMEC), който трябва да се превърне в алтернатива на китайския „Един пояс, един път“.

Сътрудничеството в отбранителната индустрия и сигурността в корабоплаването.

Енергийния преход, зелените технологии и устойчивите вериги за доставки.

Преди да кацне в Рим, Моди проведе ключови срещи в Норвегия (където бе подписано Зелено стратегическо партньорство) и разговаря с премиерите на Дания, Исландия и Финландия в рамките на Срещата на върха Индия-Нордически страни. Очаква се днес индийският премиер да се срещне и с италианския президент Серджо Матарела, както и да посети централата на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, преди да отпътува обратно за Ню Делхи.