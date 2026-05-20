Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

К айли Миноуг сподели, че тайно се е борила с рака за втори път през 2021 г. – повече от 15 години след като през 2005 г. чу тежката диагноза рак на гърдата и премина през успешно лечение, пише Page Six.

„Втората ми диагноза беше в началото на 2021 г. Успях да я запазя в тайна... Не беше като първия път“, споделя 57-годишната поп икона в новия си едноименен документален филм на Netflix, който излезе в вторник.

„За щастие, се справих. Отново. И всичко е наред. Хей, кой знае какво ме очаква утре, но поп музиката ме крепи... страстта ми към творчеството е по-жива от всякога.“

Изпълнителката на вечния хит „Can't Get You Out of My Head“ разкри, че е разбрала за болестта след рутинен преглед.

„Надявам се това да послужи като нежно напомняне за някого, който има нужда да отиде на профилактичен преглед... Ранното откриване се оказа решаващо в моя случай и съм безкрайно благодарна, че днес мога да кажа, че съм добре“, споделя Миноуг в промоционалните материали към документалната лента.

След като приключила с лечението, Миноуг дълго не успявала да намери „подходящия момент“, за да сподели публично за изпитанието, въпреки огромния успех на хита ѝ „Padam Padam“, който през 2023 г. ѝ донесе награда „Грами“.

„Не се чувствах длъжна да го казвам на целия свят. Честно казано, тогава просто нямах сили, защото се чувствах като отломка от човек“, спомня си тя.

„Имаше период, в който изобщо не исках да излизам от вкъщи. „Padam Padam“ ми отвори толкова много врати, но дълбоко в себе си знаех, че ракът не е просто някакъв мимолетен епизод от живота ми. И всъщност просто исках да изрека истината на глас, за да мога най-после да затворя тази страница. Докато бях на интервюта, постоянно си мислех: „Сега е моментът да го кажа“, но всеки път си премълчавах.“

Въпреки това певицата загатна за „тайната“ битка, водена зад затворени врати, в песента си „Story“ от 2023 г., която е част от албума ѝ „Tension“.

„Имах тайна, която пазех само за себе си... Обърни следващата страница, скъпа, излизай на сцената“, гласи част от текста на парчето.

В документалния си филм Миноуг обяснява, че е изляла част от личната си история в песента, защото „имала нужда от нещо, с което да отбележи този тежък период“.

Кайли Миноуг беше едва 36-годишна, когато за първи път чу диагнозата рак на гърдата. Тогава тя отмени оставащите концерти от суперуспешното си турне „Showgirl“ и се отказа от участие като хедлайнер на престижния фестивал в Гластънбъри същата година, за да започне незабавно лечение в Мелбърн.

През 2006 г. лекарите официално обявиха, че тя е напълно излекувана.