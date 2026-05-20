Любопитно

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

20 май 2026, 10:18
Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.
Източник: Getty Images

К айли Миноуг сподели, че тайно се е борила с рака за втори път през 2021 г. – повече от 15 години след като през 2005 г. чу тежката диагноза рак на гърдата и премина през успешно лечение, пише Page Six.

„Втората ми диагноза беше в началото на 2021 г. Успях да я запазя в тайна... Не беше като първия път“, споделя 57-годишната поп икона в новия си едноименен документален филм на Netflix, който излезе в вторник.

„За щастие, се справих. Отново. И всичко е наред. Хей, кой знае какво ме очаква утре, но поп музиката ме крепи... страстта ми към творчеството е по-жива от всякога.“

Изпълнителката на вечния хит „Can't Get You Out of My Head“ разкри, че е разбрала за болестта след рутинен преглед.

„Надявам се това да послужи като нежно напомняне за някого, който има нужда да отиде на профилактичен преглед... Ранното откриване се оказа решаващо в моя случай и съм безкрайно благодарна, че днес мога да кажа, че съм добре“, споделя Миноуг в промоционалните материали към документалната лента.

След като приключила с лечението, Миноуг дълго не успявала да намери „подходящия момент“, за да сподели публично за изпитанието, въпреки огромния успех на хита ѝ „Padam Padam“, който през 2023 г. ѝ донесе награда „Грами“.

„Не се чувствах длъжна да го казвам на целия свят. Честно казано, тогава просто нямах сили, защото се чувствах като отломка от човек“, спомня си тя.

„Имаше период, в който изобщо не исках да излизам от вкъщи. „Padam Padam“ ми отвори толкова много врати, но дълбоко в себе си знаех, че ракът не е просто някакъв мимолетен епизод от живота ми. И всъщност просто исках да изрека истината на глас, за да мога най-после да затворя тази страница. Докато бях на интервюта, постоянно си мислех: „Сега е моментът да го кажа“, но всеки път си премълчавах.“

Въпреки това певицата загатна за „тайната“ битка, водена зад затворени врати, в песента си „Story“ от 2023 г., която е част от албума ѝ „Tension“.

„Имах тайна, която пазех само за себе си... Обърни следващата страница, скъпа, излизай на сцената“, гласи част от текста на парчето.

В документалния си филм Миноуг обяснява, че е изляла част от личната си история в песента, защото „имала нужда от нещо, с което да отбележи този тежък период“.

Кайли Миноуг беше едва 36-годишна, когато за първи път чу диагнозата рак на гърдата. Тогава тя отмени оставащите концерти от суперуспешното си турне „Showgirl“ и се отказа от участие като хедлайнер на престижния фестивал в Гластънбъри същата година, за да започне незабавно лечение в Мелбърн.

През 2006 г. лекарите официално обявиха, че тя е напълно излекувана.

Кайли Миноуг Рак Борба с рака Тайна диагноза Втора диагноза Рак на гърдата
Последвайте ни

По темата

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Stellantis ще прави много е-коли, смята ги за бъдещия европейски хит

Stellantis ще прави много е-коли, смята ги за бъдещия европейски хит

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

България Преди 12 минути

Проверката е във връзка със сигнали за некачествено топлоснабдяване, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Любопитно Преди 15 минути

Домакинството кръсти жабока Грег, пусна го на свобода под звуците на хит от 2000-те години, а веригата започна спешно разследване

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Любопитно Преди 38 минути

Кметът предлага да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Свят Преди 47 минути

Това е поредната актуализация на проект, който от години е съпътстван от постоянни закъснения, главоломно растящи разходи и постоянни ревизии

<p>Честит рожден ден, Шер!</p>

Икона на 80: Шер – кралицата на поп културата, която пренаписа правилата

Любопитно Преди 1 час

Американската мегазвезда празнува 80-годишен юбилей. Вижте как едно момиче, преодоляло бедността и дислексията, покори Холивуд, пренаписа правилата в поп музиката и доказа на света, че сама може да бъде „богатият мъж“

Земетресение от 5,6 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение от 5,6 по Рихтер разтърси Турция

Свят Преди 1 час

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

България Преди 1 час

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

Свят Преди 1 час

"Скоро ще изпълним нашата част от сделката", заяви Урсула фон дер Лайен

Нарендра Моди и Джорджа Мелони

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Свят Преди 1 час

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 1 час

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 1 час

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Свят Преди 1 час

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

България Преди 1 час

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда „Букър“ заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 1 час

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 2 часа

Снимката е архивна. Среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Свят Преди 2 часа

Докато разговорите на Тръмп са в застой, Брюксел обмисля Ангела Меркел или Марио Драги като тежка артилерия за Украйна. Зеленски прие идеята, но Путин назова друго скандално име

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

БАНГАРАНГА: Моментът, в който Европа чу България

Edna.bg

Журито на „Букър": Романът на Рене Карабаш е изискана и брилянтно описана история

Edna.bg

Наредиха Веласкес до най-големите треньори в Европа

Gong.bg

Феновете на Арсенал: Тези улици са наши!

Gong.bg

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Nova.bg

Кабинетът създава Съвет за административна реформа

Nova.bg