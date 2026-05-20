Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Д жеймс Роско, заместник-посланикът на Великобритания във Вашингтон, внезапно напусна поста си.

Служители на Министерството на външните работи отказаха да дадат обяснение защо Роско, както се изразиха, „е напуснал поста си“.

До внезапното си напускане Роско заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба като заместник-ръководител на британското посолство във Вашингтон.

Той също така заместваше лорд Питър Манделсън в продължение на няколко месеца, след като той беше уволнен миналата година, съобщи BBC.

Роско беше сред фаворитите за тази длъжност, която в крайна сметка беше заета от друг държавен служител – сър Кристиан Търнър.

Той изигра ключова роля при държавната визита на президента Доналд Тръмп във Великобритания, както и при неотдавнашното посещение на крал Чарлз III в САЩ.

Преди да се премести във Вашингтон, той беше посланик на Обединеното кралство в ООН, а преди това беше шеф на отдела за комуникации на покойната кралица Елизабет II.

Той беше и главен прессекретар в Даунинг Стрийт при премиерите Тони Блеър и Гордън Браун.

По-ранните дипломатически назначения на Роско включват ООН, Сиера Леоне и Ирак.