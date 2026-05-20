Свят

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Това е поредната актуализация на проект, който от години е съпътстван от постоянни закъснения, главоломно растящи разходи и постоянни ревизии

20 май 2026, 10:29
Източник: iStock/Getty Images

А мбициозната високоскоростна железопътна линия, която трябва да свърже Лондон и Бирмингам, ще бъде значително по-скъпа, ще се строи по-дълго и влаковете по нея ще се движат по-бавно от първоначално обявеното. Според експерти това вече е най-скъпата високоскоростна жп линия в света, съобщава Sky News.

Министърът на транспорта Хайди Александър обяви пред Камарата на общините (долната камара на британския парламент), че проектът HS2 ще струва между 87,7 милиарда и 102,7 милиарда лири (по цени от 2025 г.). Очаква се първите пътници да бъдат превозени най-рано през май 2036 г., като срокът може да се удължи и до октомври 2039 г.

По-ниска скорост, за да се спестят милиарди

Високоскоростните влакове ще се движат по-бавно от предвиденото – с 320 км/ч вместо планираните 360 км/ч. Според транспортния министър това компромисно решение може да спести между 1 и 2,5 милиарда лири от разходите.

Пълното пускане на линията от гара „Юстън“ в Лондон до разклонението „Хандсейкър“ (северно от Бирмингам) няма да започне преди май 2040 г., като в най-лошия сценарий пусковият срок може да се отложи чак за декември 2043 г.

Полагането на релсите за HS2 ще започне през 2029 г. Първоначално влаковете ще се движат само между гара „Олд Оук Комън“ в Западен Лондон и гара „Кързън Стрийт“ в Бирмингам.

История на провала и политически трусове

Това е поредната актуализация на проект, който от години е съпътстван от постоянни закъснения, главоломно растящи разходи и постоянни ревизии. При предишните планове се очакваше линията да заработи още между 2029 и 2033 г.

Част от трасето, което трябваше да удължи линията до Манчестър, вече беше официално отменено от предишното консервативно правителство. В определени моменти предходните управляващи дори нямаха ясна представа колко точно ще струва проектът, въпреки че през 2024 г. компанията „HS2 Ltd“ даде прогнозна оценка между 54 и 66 милиарда лири – сума, която сега изглежда нереалистично ниска.

В остро изявление транспортният министър Хайди Александър разкритикува начина, по който предходните правителства са управлявали проекта. Тя подчерта, че настоящото правителство на Лейбъристите е наследило „поредица от провали“, при която милиарди лири са били „погребани“ в участък, който впоследствие е бил внезапно отменен.

„Вместо да бъде символ на амбицията на нашата страна, HS2 се превърна в символ на нейния упадък“, заяви Александър. „След повече от пет години строителство и над 40 милиарда лири изхарчени средства, страната не е по-близо до работеща железопътна линия, отколкото беше в деня, в който започна строителството.“

Защо се стигна дотук?

Според министъра основните причини за огромното надхвърляне на бюджета са комбинация от:

  • Неразбиране в миналото на реалния обем от работа, който се изисква;
  • Подценяване на разходите и неефективно управление;
  • Грешки и проблеми в контрола от страна на държавната компания „HS2 Ltd“ и някои от нейните доставчици.

Една трета от колосалното увеличение на цената се дължи на инфлацията, която според Хайди Александър не е била включвана достатъчно редовно и адекватно в предишните финансови разчети.

Източник: Sky News    
HS2 проект Високоскоростна железопътна линия Надхвърляне на бюджета Закъснения на проекта Лондон-Бирмингам Транспортен министър Управление на проекта Инфлация Намалена скорост Британски парламент
