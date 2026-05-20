Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

20 май 2026, 10:12
П о време на разговорите миналата седмица с президента Доналд Тръмп в Пекин, китайският президент Си Дзинпин според съобщенията е отбелязал, че Владимир Путин може един ден да съжалява за нахлуването си в Украйна.

Новите тенденции на бойното поле показват, че той е прав. Това предлага нов шанс за дипломацията на Тръмп да сложи край на войната – но с различен подход от този, който е опитвал досега, пише Си Ен Ен (CNN).

Тенденциите сега са в полза на Украйна

Путин се надяваше, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили, подпомогнати от предимството му в численост и жива сила, ще пробият фронтовите линии и ще превземат оспорваните региони в Източна Украйна. Това не се случи.

Досега именно Украйна, а не Русия, е постигнала нетни териториални придобивки тази година, успоредно с нанасянето на огромни загуби на нахлуващите руски сили.

Западните оценки сега определят руските жертви на нива, доближаващи или надхвърлящи 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец – извънредно висок темп на изтощение без никакви териториални придобивки. Общият брой на руските жертви от началото на инвазията вече масово се оценява на доста над един милион, което изпреварва способността на Русия да попълва редиците си.

Натискът става видим и в самата Русия.

През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не е в състояние да поддържа продължителна война безкрайно, цитирайки главоломно растящите разходи за отбрана и засилващите се икономически изкривявания. Самият Путин наскоро заяви, че войната може да „отива към своя край“ – поразително изявление от лидер, който многократно е рамкирал конфликта като екзистенциална битка, изискваща безкрайни жертви.

Украинските дронове: Мултипликаторът на сила

Днес Украйна не изглежда като защитаваща се държава, която се опитва просто да оцелее, а като военен иноватор, прекрояващ природата на войната чрез масово произвеждани автономни системи. Това преобърна първоначалното предположение, че предимството на Русия в жива сила само по себе си ще бъде решаващо. По протежение на фронтовите линии Украйна сега е създала 10-15 километрова „зона на смъртта“, в която Русия не е в състояние да напредва, без да бъде изложена на постоянни атаки от дронове.

Украинските дронове вече рутинно нанасят удари дълбоко в Русия, насочвайки се към военни летища, заводи, енергийна инфраструктура, складове за боеприпаси и логистични центрове. Способността на украинските безпилотни апарати да достигат до Москва според съобщенията е допринесла за интереса на Путин към временно прекратяване на огъня по време на честванията на „Деня на победата“ в столицата – което позволи провеждането на парад без заплаха от появата на дронове от нищото, които да съсипят зрелището.

В знак на признание, че Украйна вече има Москва в обсега си, руската държавна новинарска агенция тази седмица съобщи за една от най-големите украински атаки с дронове близо до столицата.

Тези атаки сега принуждават Русия да разпръсква противовъздушната си отбрана, да премества самолети, да укрепва инфраструктурата си и да отделя все повече ресурси за защита на родината. Във военно отношение Украйна разширява бойното пространство и увеличава цената на войната за Москва, докато в същото време Москва се бори да спечели каквато и да е територия на бойното поле в Украйна.

Путин се изправя пред стратегическо поражение

Нападателните войни в крайна сметка се съдят не по линиите на картата, а по това дали постигат политическите цели, заради които изобщо са били започнати.

Военните цели на Путин по време на инвазията включваха пълното подчиняване на Украйна, отслабването на НАТО като алианс и възстановяването на Русия като доминираща евразийска сила. Тези цели са все по-непостижими за Москва.

Бойното поле и изходът от войната сега са съсредоточени в регион Донбас в Източна Украйна, без никакъв шанс руските сили да превземат Киев – първоначалната цел на Путин.

Алиансът НАТО, въпреки риторичните критики от страна на Тръмп, днес е по-голям, отколкото когато Русия нахлу – Финландия и Швеция се присъединиха към съюза – и безспорно по-силен, с увеличаване на разходите за отбрана в европейските столици на НАТО.

Така, въпреки огромните и трупащи се загуби за Русия, Путин има твърде малко за показване в замяна на своята война в Украйна, а тенденциите изглежда само се влошават месец след месец.

Си изучава властта – и чака

Твърди се, че бележката на Си има значение не само за това какво казва тя за Русия. Тя има значение и за това какво Китай може да научава за самата война – и за своите планове спрямо Тайван.

Въпреки че Си е наредил на Народноосвободителната армия да бъде готова за операция по превземането на Тайван до 2027 г., неговата армия остава неизпитана в бойни действия, а Украйна доказва трудността да се постигне бърз политически колапс срещу решителен защитник.

През следващите шест месеца Си ще проучва тези тенденции и ще претегля предимствата и недостатъците, когато става въпрос за крайните му намерения спрямо Тайван.

САЩ имат възможност да засилят предпазливостта на Си. Тяхното сравнително предимство се крие в съюзите и мобилизирането на ангажименти от съмишленици партньори в защита един на друг и на общите интереси. Умният ход в момента е да се укрепи НАТО и неговата подкрепа за Украйна, за да се демонстрира на Путин, че няма шанс да си върне инерцията, а на Си – че действия спрямо Тайван биха срещнали координиран отговор.

Възможността пред Тръмп

Заявената цел на Тръмп за Украйна е да сложи край на войната чрез дипломатическо уреждане. Това споразумение вероятно би изисквало някои отстъпки на земя от страна на Украйна, заедно с някаква форма на гаранция за сигурност за Украйна, която да възпре бъдещи авантюри от страна на Москва.

Дипломацията буксуваше, защото Украйна не желаеше да се откаже от земя, която вярва, че може да защити военно, а Русия не желаеше да приеме сделка без земя, която вярва, че може да превземе военно. Пробив в преговорите рядко се постига, когато и двете страни се чувстват еднакво уверени и когато времето работи в полза на техните по-дългосрочни цели.

Предположението, залегнало в основата на дипломацията на Тръмп (базирано на собствените му изявления), беше, че Украйна, като по-малката сила, трябва да направи отстъпки на масата за преговори, в противен случай ще загуби войната на бойното поле. Това предположение, някога съмнително, сега е невярно.

Новите реалности на бойното поле представят нова възможност за успех на дипломацията. Украйна сега е по-уверена в собствената си отбрана и по-малко зависима от обещания от Вашингтон за бъдещата си сигурност. Русия сега е изправена пред бъдеще на нарастващи жертви и икономическо напрежение без никакъв шанс за пробив. Това пренарежда масата за преговори.

Последният официален кръг от преговори за конфликта, с посредничеството на САЩ, се проведе през февруари. Оттогава имаше малко активност, но това скоро може да се промени.

За Тръмп най-добрият шанс да сложи край на войната сега се крие не в допускането на украинска слабост, както Тръмп правеше до момента, а в признаването на нарастващата уязвимост на Русия. Сега съществува лост за налагане на споразумение при условия, приемливи за Украйна – и Вашингтон трябва да го използва.

Източник: CNN    
Война в Украйна Русия Украйна Владимир Путин Доналд Тръмп Си Дзинпин Дипломация Дронове НАТО Тайван
