Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

20 май 2026, 09:37
Източник: AP/БТА

П ромишлени райони около Невинномиск в руския Ставрополски край са подложени на атака с дронове, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от Ройтерс.

В района се намира предприятието „Невинномиски Азот“ - голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украйна. Според губернатора промишлените предприятия в района на Невинномиск не са били повредени.

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област, съобщиха местните власти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията на двете страни чрез независими източници.

Русия и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Атака с дронове Невинномиск Ставрополски край Русия Украйна Химически завод Днипро Сумска област Ранени Военни действия
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

"Скоро ще изпълним нашата част от сделката", заяви Урсула фон дер Лайен

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда „Букър“ заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Докато разговорите на Тръмп са в застой, Брюксел обмисля Ангела Меркел или Марио Драги като тежка артилерия за Украйна. Зеленски прие идеята, но Путин назова друго скандално име

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

