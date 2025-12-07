Движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" е спряно

О т 11:30 часа временно е преустановено преминаването на товарни автомобили към Гърция на граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода", съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" по повод стачните действия на земеделци на гръцка територия.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

На границата със Северна Македония движението е нормално на всички пунктове.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

