Огромно свлачище блокира прохода Троян-Кърнаре

Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

П роходът Троян-Кърнаре е напълно затворен за движение и в двете посоки, след като масивно свлачище срути огромна скална и земна маса върху пътното платно.

Няма пострадали и блокирани автомобили, но достъпът е изцяло ограничен, съобщиха от полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“.

След проливните дъждове: Александър Джартов с последна информация за обстановката в страната

Инцидентът е станал късно в събота, като скалите са се откъртили и изсипали на километри от село Кърнаре. На място е изпратена техника, която работи по разчистването още от рано тази сутрин.

От АПИ уточняват, че процесът върви изключително бавно заради обема на скалната маса и затруднената достъпност на терена. Извозването на разрушената маса се извършва на разстояние около 7 км, до площадка край Кърнаре.

Пътят ще остане затворен поне до понеделник, потвърдиха от пътната агенция. Дотогава шофьорите трябва да използват обходни маршрути, тъй като преминаването в участъка е невъзможно, предава NOVA.

Източник: NOVA

На място има екипи на полицията, които пренасочват движението и следят за безопасността в района. Очаква се допълнителна информация за състоянието на прохода и възможностите за частично отваряне в следващите дни.