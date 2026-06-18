Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

П ътни полицаи са засекли 41-годишен мъж от Дупница, който е управлявал автомобил с фалшиво свидетелство за управление на моторно превозно средство. Това съобщиха от полицията в Кюстендил.

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Случаят е установен по време на специализирана операция за контрол на пътното движение. Проверката е извършена на главния път Е79 около 20:00 часа в сряда.

При спирането на лек автомобил водачът е представил свидетелство за управление, издадено в Република Хърватия. След извършени допълнителни проверки органите на реда са установили, че документът не е издаден от хърватските власти.

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При последвалите разпити и снемане на обяснения мъжът е признал, че е закупил свидетелството по интернет. Представеният документ е иззет с протокол за доброволно предаване.

По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомена и прокуратурата.

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От началото на годината на територията на област Кюстендил са установени още три подобни случая, при които водачи са управлявали с неистински свидетелства за управление, наподобяващи издадени в Гърция.

По всички случаи са образувани досъдебни производства, съобщават още от полицията.

Органите на реда припомнят, че използването на неистински документи за правоуправление е престъпление и подлежи на наказателна отговорност.