България

Трима арестувани за кражба в София, единият излязъл от затвора преди месец

Според информацията, в обира е участвала и жена

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 07:02
Трима арестувани за кражба в София, единият излязъл от затвора преди месец
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама мъже и една жена са задържани за извършена кражба в столичния квартал "Надежда". Единият от мъжете е бил освободен от затвора само преди месец. Това съобщи Емил Емилов, шеф на сектор "Грабежи" в СДВР.

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Според информацията, в обира е участвала и жена. Тя не е позната на полицията, докато двамата мъже имат криминални досиета за кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотици. Детайлите около самата кражба и участието на всеки от задържаните се изясняват.

Разследването продължава, като се очаква да бъдат предоставени повече подробности за случая.

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По данни на МВР, кражбите остават сред най-често извършваните престъпления в страната, като значителна част от извършителите са лица с предишни криминални регистрации. Според криминалисти рецидивът продължава да бъде сериозно предизвикателство за правоохранителните органи, особено при престъпленията срещу собствеността.

От Столичната дирекция на вътрешните работи нееднократно са посочвали, че голяма част от разкритите кражби в София са дело на вече познати на полицията лица. Именно затова органите на реда поддържат засилен контрол над криминалния контингент и извършват регулярни проверки в районите с по-висока концентрация на подобни престъпления.

Разследващите работят и по версията дали задържаните са съпричастни към други сходни престъпления на територията на столицата. Практиката показва, че при подобни случаи след арестите често се извършват допълнителни проверки за връзка с неразкрити кражби или грабежи.

Редактор: Василена Василева
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