Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа

Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

О чаква се тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в Пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане”.

На второ четене: Правната комисия прие ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

Промените предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20, извън дипломатическите служби и консулствата.

Във вторник Правната комисия прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. Против се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало”, АПС, МЕЧ и „Величие”.

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Поправките по предложение на ПП-ДБ – секциите да се ограничат до 100, не бяха приети.

ЦИК изисква допълнителна проверка чрез СМС, за да се избегне риск от злоупотреби, предава NOVA.

Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.