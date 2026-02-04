България

Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

Правната комисия ограничи секциите извън ЕС до 20

4 февруари 2026, 07:00
Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента
Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с

Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН
Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря
Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

О чаква се тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в Пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане”.

На второ четене: Правната комисия прие ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

Промените предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20, извън дипломатическите служби и консулствата.

Във вторник Правната комисия прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. Против се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало”, АПС, МЕЧ и „Величие”.

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Поправките по предложение на ПП-ДБ – секциите да се ограничат до 100, не бяха приети.

ЦИК изисква допълнителна проверка чрез СМС, за да се избегне риск от злоупотреби, предава NOVA.

Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

Източник: NOVA    
НС Изборен кодекс промени
Последвайте ни
Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Повече хора избират ранното пенсиониране

България Преди 49 минути

Инвалидните пенсии изпревариха тези за стаж и възраст

.

Учени заснеха рядък „зелен лед“, покриващ езеро

Любопитно Преди 53 минути

Необичайното природно явление е заснето през декември от хидробиолози от Биологичния център на Чешката академия на науките

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Свят Преди 9 часа

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

България Преди 9 часа

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие

<p>МО търси кой да ремонтира българските МиГ-ове</p>

МО търси кой да ремонтира двигателите на българските МиГ-ове

България Преди 10 часа

Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Свят Преди 10 часа

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Свят Преди 11 часа

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Свят Преди 11 часа

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Свят Преди 12 часа

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 13 часа

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Свят Преди 13 часа

Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му

Европейският съд по правата на човека осъди Русия за Навални

Европейският съд по правата на човека осъди Русия за Навални

Свят Преди 14 часа

Съдът разкритикува противозаконното лишаване от свобода на Навални и нехуманните условия

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Свят Преди 14 часа

Си Дзинпин е отстранил почти всеки офицер от висшето командване от 2023 г., с изключение на един

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

България Преди 14 часа

Открити са десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

България Преди 14 часа

Михайлов беше обявен за общодържавно издирване

Най-страшната руска атака от началото на годината

Най-страшната руска атака от началото на годината

Свят Преди 14 часа

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 4 февруари, сряда

Edna.bg

Лили Иванова ще пее пред катедралата “Св. Александър Невски”

Edna.bg

Лех с нова загуба, Пламен Андреев все още чака дебют

Gong.bg

Марсилия продължава убедително за Купата на Франция

Gong.bg

Защо Рубио защитава Тръмп за Венецуела, но се опитва да ограничи страховете относно Гренландия и НАТО

Nova.bg

Консултациите за служебен премиер: Президентът приема „ДПС – Ново начало”, БСП и ИТН

Nova.bg