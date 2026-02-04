Свят

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Епицентърът е бил на 180 км югозападно от остров Уполу

4 февруари 2026, 07:17
Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5,2 по Скалата на Рихтер е регистрирано край южните брегове на остров Уполу, принадлежащ на Самоа. Това съобщи австралийското държавно геоложко бюро, предаде ТАСС.

Според данните на бюрото епицентърът е бил на 180 км югозападно от остров Уполу, на който се намира столицата на Самоа - град Апиа, където живеят над 136 хиляди души. 

Няма съобщения за евентуални жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Самоа земетресение
