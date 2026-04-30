Анна Бодакова определи разцеплението между ПП и ДБ като "голяма политическа грешка"

Р азцеплението между ПП и ДБ е голяма политическа грешка, както вече казахме на пресконференцията вчера. Това заяви най-младият депутат в 52-ото Народно събрание Анна Бодакова.

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

„Притесненията ми са да не видим същото под друга форма. Очакванията ми са наистина да свършим полезна работа за гражданите“, каза още Бодакова.

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че ще имат отделни парламентарни групи. ПП ще има 16 депутати, а ДБ – 21.