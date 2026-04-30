Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

В ъоръжен с чук мъж рани петима души в Токио, предаде "Франс прес", като се позова на днешна информация на японски медии.

Съобщава се, че нападателят е ударил един младеж по лицето и че сред ранените има трима полицаи.

Извършителят е избягал.

44-годишният заподозрян е атакувала двама младежи близо до дома си. Единият пострадал е със сериозно нараняване на лицето, а другият е леко ранен в рамото.

Кървава атака в Токио, тежко ранени

Няколко полицаи дошли на място, при което заподозреният ги напръскал с неизвестно вещество. Трима служители на реда са ранени при конфронтацията.