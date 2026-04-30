Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell’s Kitchen

Той участва в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

30 април 2026, 07:56
М ладият сладкар Цветомир Атанасов отпадна от надпреварата за голямата наградата в Hell’s Kitchen. Той допусна поредица от грешки по време на резервацията, които костваха както възможността на Черните куртки да завършат вечерята, така и мястото му в състезанието.

Възпитаниците на шеф Ангелов и звездните готвачи се впуснаха в ново любопитно съревнование, включващо сръчност, внимание към детайла и бързина. Черните се справиха по-добре с предизвикателството за приготвяне на пресен шаран, а вината за загубата при противниците пое рапърът Йонислав Йотов-Тото.

Вечерната резервация стартира с изненадващо предимство за звездния отбор, благодарение на комплиментите за гостите на ресторанта. Доброто представяне продължи по време на цялата вечеря и завърши с успешно издаване на всички поръчки.

Междувременно претендентите за титлата “Най-добър готвач на България” не се справиха с напрежението, а ключови грешки от станция “Месо и риба”, водена от дуото на Цветомир и Трифонова, доведоха до изгонване от кухнята и елиминацията на сладкаря.

Той е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”, където разкрива детайли за любовта си към сладкарското изкуство и кулинарията, за динамиката при Сините и Червените и какво не му е достигнало, за да продължи напред. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре напрежението в двата лагера ще ескалира. Огнената Нора Недкова ще влезе в челен сблъсък със съотборниците си, а близостта между Трифонова и Събков ще започне да носи неочаквани беди за Черните куртки.

Гледайте Hell’s Kitchen в четвъртък, 30 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

