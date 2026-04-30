Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро "наказателна" сметка за ток

Р екордно висока „наказателна“ сметка за електроенергия в размер на 3170,02 евро получи семейство пенсионери от софийско село. Заради болен член на домакинството и риск да останат без ток, съпрузите са платили сумата, въпреки че оспорват начислението и твърдят, че става дума за недоразумение.

От електроразпределителното дружество посочват, че е установена намеса в измервателния уред, като според тях е използван метод за манипулиране на електромера с електрошок. Оттам уточняват още, че електромерът на адреса е бил подменян общо 13 пъти.

Семейството обаче отрича да е извършвало каквато и да е манипулация. Те подчертават, че никога не са били залавяни в нарушение и редовно плащат сметките си, които обичайно са в размер между 60 и 70 евро месечно.

„Изведнъж получих тази сума – 3170,02 евро. Това не е регулярна фактура, а най-вероятно наказателна, издадена половин година след предполагаемото нарушение“, разказва потърпевшият Павел пред NOVA.

По думите му, след като подал жалба, електрозахранването на дома било прекъснато. Това го принудило да събере средства от близки и приятели, за да плати задължението. Освен основната сума, му била начислена и допълнителна такса от 21 евро за възстановяване на електрозахранването.

От компанията твърдят, че е налице системна намеса в електромера. Според клиента обаче това е невъзможно, тъй като уредът е бил заключен и с непокътнати шест пломби и два стикера.

Лабораторен протокол показва, че електромерът е технически неизправен, но не съдържа доказателства за външна намеса.

Според изчисленията отчетеното потребление възлиза на около 17 000 киловатчаса – количество, което би било типично за отопление на ток за период от около три години, но не и за конкретното домакинство.

Случаят може да стигне до съда, ако отговорът по подадената жалба до електроразпределителното дружество не удовлетвори потърпевшото семейство.