Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

А стронавтите от мисията „Артемис II“ по пътя си към Луната и обратно посетиха Овалния кабинет на Белия дом, като присъстваха, докато президентът Доналд Тръмп говореше за НЛО, Космическите сили и войната с Иран.

Астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадският астронавт Джеръми Хансен стояха зад Тръмп при президентското бюро „Резолют“, върху което имаше позлатен модел на Луната, докато журналисти бяха въведени в залата. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман също беше сред присъстващите.

„Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика“, заяви Тръмп.

Той накратко очерта и собствените си приоритети, свързани с космоса - част от тях по въпроси на журналисти: похвали създаването на Космическите сили по време на първия си мандат, потвърди намерението си да разсекрети материали, свързани с НЛО, и заяви, че има „добър шанс“ човек отново да стъпи на Луната по време на неговото президентство.

Айзъкман потвърди плановете за мисия до повърхността на Луната през 2028 г., както и за мисията „Артемис III“ през 2027 г. Той също така заяви, че щабът на НАСА ще остане във Вашингтон, окръг Колумбия, като определи това като „предимство“, с което Тръмп се съгласи.

Събитието се превърна в неформална пресконференция - нещо, което често се случва при публичните изяви на Тръмп. Преди около две седмици той посрещна куриер на DoorDash в Белия дом, за да рекламира данъчните облекчения на партията си, като впоследствие отговаряше на въпроси за войната с Иран и попита жената за мнение относно участието на трансжени в женски спортове.

Астронавтите не бяха помолени да коментират изявленията му, но стояха с неутрално изражение, докато той говореше за решение на Върховния съд, ограничаващо Закона за избирателните права, твърдеше, че бившият директор на ФБР Джеймс Коми е отправил заплаха към живота му чрез публикация в социалните мрежи, и заяви, че краят на войните в Украйна и Иран вероятно ще настъпи „по сходен график“.

Мисията беше засенчена от събитията около войната с Иран. След като астронавтите отбелязаха постижението да достигнат най-далечната точка от Земята, обикаляйки тъмната страна на Луната на 6 април, голяма част от новинарското отразяване беше фокусирано върху заплахите на Тръмп, отправени по същото време към Иран.

След успешното завръщане Тръмп поздрави екипажа за „зрелищното“ постижение и ги покани в Белия дом, като заяви: „Ще го направим отново, а следващата стъпка - Марс!“

