Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

Според Божидар Божанов инициативата за две парламентарни групи е на „Продължаваме Промяната“

30 април 2026, 09:10
„В приоритетите ни няма промяна. Никога разделението не е било правилна посока. Ние влязохме в преговорите с много ясен мандат от нашите органи за единство“, коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Той допълни, че въпреки организационната промяна, вярва в способността на депутатите си и в това, че те ще си свършат работата в условията на силно концентрирана власт в една политическа сила.

Божидар Божанов внесе яснота относно причините за разделението. Той подчерта, че позицията на „Демократична България“ и „Да, България“ е била в полза на запазване на пълното единство.

„Ние бяхме на обратното мнение. Защитавахме тезата, че трябва да бъдем единни. Въпросите за конкретните причини всъщност трябва да бъдат насочени към колегите от „Продължаваме Промяната“, които инициираха това разделение“, коментира  съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от NOVA.

Въпреки вътрешните разминавания по структурата на парламентарните групи, лидерите са единодушни за бъдещите стратегически ходове. Мирчев и Божанов обявиха, че издигането на обща, единна кандидатура за президентските избори е „абсолютно безалтернативно“.

„Може да бъдете сигурни, че ще бъдем най-категоричната опозиция, защото хората очакват това от нас. Тези, които гласуваха само преди 10 дни, очакваха да сме една група, но сега очакват да сме силни в опозиция и ние ще бъдем последователни в това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Имаме ангажимент към тези 400 000 граждани, които са гласували за нас. Те не са гласували за европейски семейства, а защото вярват, че ние сме техният политически инструмент, който може да свърши важна работа за страната“, каза Мирчев.

Той бе категоричен, че разделението никога не води до нищо добро. 

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

<p>Астронавтите от &quot;Артемис II&quot; посетиха Белия дом</p>

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 57 минути

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Свят Преди 1 час

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Свят Преди 1 час

Сред пострадалите са трима полицаи

<p>Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда</p>

След новите обвинения в заплаха към Тръмп: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Свят Преди 2 часа

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения

<p>Напрежение между САЩ и Германия, какво ще предприеме Тръмп</p>

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Свят Преди 2 часа

Тръмп и Мерц влязоха в спор за войната с Иран

.

Капанът на безсънието: Как да научим мозъка си да спи отново

Любопитно Преди 2 часа

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

,

Екстремни рекорди и топящи се ледници: Климатът в Европа става все по-тревожен

Свят Преди 2 часа

Годишният доклад на ЕС и СМО разкрива рекордно топене на ледници, температури над 50°C и опустошителни пожари на Стария континент

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Мерц се опита да намали напрежението с Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

България Преди 3 часа

Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Свят Преди 10 часа

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

България Преди 10 часа

Асистент Ангел Димитриев няма да води занятия до изясняване на случая

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Свят Преди 11 часа

Пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Свят Преди 11 часа

Той искал да изпрати „послание“ заради спор, свързан с гръцката му пенсия

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

България Преди 12 часа

96-метровият кораб „Кафа“ се е насочвал към Санкт Петербург

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Свят Преди 12 часа

Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Свят Преди 12 часа

Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Ден със смисъл: кои светци почита църквата днес

Edna.bg

Артета разстроен за дузпата: Напълно неприемливо, но сме в страхотна позиция преди реванша

Gong.bg

Спортинг се сгромоляса в добавеното време срещу опашкар, Португалия ще има нов шампион

Gong.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg

3170 евро за ток: Възрастно семейство от софийско село плати рекордна сметка

Nova.bg