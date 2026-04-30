България

30 април 2026, 09:57
Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус
Източник: iStock/Getty Images

Ш офьор пострада при инцидент с два автобуса и лек автомобил край разклона за Самуил, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112. В близост до разклона за село Самуил на главен път Е-70 автобус, превозващ работници аварира, а 51-годишният шофьор слиза, за да огледа превозното средство.

В обратна посока, към Самуил, спира ученически автобус, в който не е имало пътуващи деца, за да окаже помощ. В този момент лек автомобил „Опел Вектра“, управляван от 52-годишен мъж от село Владимировци, закача странично ученическия автобус и блъска слезлия на пътя шофьор на другия автобус.

Пострадалият е откаран в разградската болница с травма на главата, като състоянието му се изяснява. По случая се води разследване, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на миналата седмица при катастрофа по главен път Е-70 в участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе загина моторист и пострадаха петима души.

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
Пътнотранспортно произшествие Инцидент Автобуси Лек автомобил Разград Път Е-70 Пострадал шофьор Самуил Травма на главата Разследване
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 17 минути

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за подкрепа на космическите разработки на Япония

Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

България Преди 38 минути

Въпреки огромния риск и минималния ефект от химиотерапията, лекарите извършиха сложна операция на 9-годишно дете с рядък сарком. След обединените усилия на ВМА, „Пирогов“ и „Света Анна“, малкият пациент вече се възстановява у дома

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

България Преди 1 час

Над половината депутати прекрачват прага на НС за първи път. Вижте най-интересните професии, рекордьорите по стаж и възрастовите граници в новата власт

България Преди 1 час

Основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания, подчерта той

България Преди 1 час

Към момента е отворена единствено лентата в посока автомагистрала „Тракия“, като се очаква тя също временно да бъде затворена

„Това е пиратство": Израел задържа флотилия с помощ за Газа край Крит

Свят Преди 1 час

Втора флотилия за Газа беше спряна от израелските сили на стотици километри от целта си. Инцидентът край бреговете на Крит напомня за сблъсъка от миналия октомври, когато сред десетките арестувани беше и екоактивистката Грета Тунберг

Анна Бодакова определи разцеплението между ПП и ДБ като "голяма политическа грешка"

България Преди 1 час

ПП ще има 16 депутати в 52-ото Народно събрание

Свят Преди 1 час

По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

България Преди 1 час

Председателят на „Продължаваме Промяната“ коментира и въпроса за политическото разделение, като заяви, че според него темата е вече изяснена и не следва да отклонява вниманието от реалната работа на парламента

България Преди 1 час

На 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче

Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

Любопитно Преди 1 час

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

България Преди 2 часа

Според Божидар Божанов инициативата за две парламентарни групи е на „Продължаваме Промяната“

България Преди 2 часа

Цончо Ганев заяви, че формацията ще бъде „конструктивна опозиция“

България Преди 2 часа

Той отбеляза, че опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 2 часа

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Кралят на шоубизнеса празнува! Филип Киркоров – живот като спектакъл и кариера без аналог

Edna.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Мястото на Иран на Мондиал 2026 е все по-несигурно, арестуваха шефа на федерацията

Gong.bg

Цифрите са в полза на ЦСКА: "Армейците" печелят купа на всяка петилетка в последните 20 г.

Gong.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg