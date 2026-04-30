Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус

Ш офьор пострада при инцидент с два автобуса и лек автомобил край разклона за Самуил, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112. В близост до разклона за село Самуил на главен път Е-70 автобус, превозващ работници аварира, а 51-годишният шофьор слиза, за да огледа превозното средство.

В обратна посока, към Самуил, спира ученически автобус, в който не е имало пътуващи деца, за да окаже помощ. В този момент лек автомобил „Опел Вектра“, управляван от 52-годишен мъж от село Владимировци, закача странично ученическия автобус и блъска слезлия на пътя шофьор на другия автобус.

Пострадалият е откаран в разградската болница с травма на главата, като състоянието му се изяснява. По случая се води разследване, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на миналата седмица при катастрофа по главен път Е-70 в участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе загина моторист и пострадаха петима души.