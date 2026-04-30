Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

Според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа

30 април 2026, 08:30
Н ародният представител от „Демократична България“ Надежда Йорданова коментира решението формацията да се раздели на две парламентарни групи в новото Народно събрание. По думите ѝ това развитие е резултат от предложението на „Продължаваме Промяната“, но създава сериозни политически въпроси за бъдещото взаимодействие в коалицията.

Йорданова посочи пред NOVA, че от страна на ПП-ДБ решението е било прието като грешка, тъй като според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа. Тя подчерта, че разединението може да отслаби способността на формацията да противодейства на „свръхконцентрацията на власт“ и да защитава европейския път на страната.

Йорданова отбеляза, че новият т.нар. „парламентарен съюз“ все още е в процес на обсъждане и не е ясно дали ще има реална политическа тежест. Йорданова уточни, че документът съдържа непълноти и липсват ясни механизми за вземане на общи решения, поради което предстои допълнителна работа и вътрешнопартийни обсъждания.

Тя допълни, че формациите в коалицията са поели общ ангажимент за провеждане на съвместна политическа линия, включително и за президентските избори, като засега няма промяна в това отношение.

Въпреки това Йорданова призна, че организационните въпроси и преференциалният вот са създали напрежение между партньорите.

Тя коментира, че техническите договорености за постове в парламента не решават основния политически въпрос - необходимостта от силна и последователна опозиция. Според нея именно големината и единството на парламентарната група ще бъдат ключови за ефективността на формацията в новия парламент.

Източник: NOVA    
Надежда Йорданова Демократична България Продължаваме Промяната Парламентарни групи Разцепление Политическа коалиция Опозиция Народно събрание Европейски път Вътрешнопартийни обсъждания
,

