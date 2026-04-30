Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

Н ай-големият самолетоносач в света – „Джералд Р. Форд“, ще се завърне у дома след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщиха американски представители.

„Форд“ ще напусне Близкия изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище във Вирджиния в средата на май, според източници, пожелали анонимност, пише The Guardian.

Пристигането на самолетоносача „Джордж Х. У. Буш“ в региона миналата седмица означаваше, че три американски самолетоносача са разположени в Близкия изток, нещо, което не се е случвало от 2003 г. насам, на фона на крехко примирие във войната с Иран.

„Ейбрахам Линкълн“ също се намира в района от януари, когато напрежението с Техеран се изостри.

Този месец „Форд“ постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война – почти 10 месеца след отплаването си от военноморската база Норфолк през юни. На 295-ия ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от „Ейбрахам Линкълн“, който беше на мисия 294 дни през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19.

Продължителното разполагане на „Форд“ повдигна въпроси относно влиянието върху военнослужещите, които са далеч от дома за дълги периоди, както и за увеличеното натоварване върху кораба и оборудването му, включително след пожар, наложил продължителни ремонти.

На изслушване пред Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че е обсъдил ситуацията с военноморските сили, които са посочили компромиси между бойната готовност и поддръжката.

„Форд“ започна мисията си в Средиземно море, след което беше пренасочен към Карибския регион през октомври като част от най-голямото военноморско струпване там от поколения насам. Самолетоносачът участва в операцията по залавянето на Мадуро, след което беше изпратен към Близкия изток с ескалацията на напрежението с Иран. Корабът участва в първите дни на войната с Иран от Средиземно море, след което премина през Суецкия канал и навлезе в Червено море в началото на март.

Пожар в едно от пералните помещения обаче го принуди да се върне обратно в Средиземно море за ремонт. Въпреки това 295-дневната мисия на „Форд“ остава по-кратка от най-дългото разполагане по време на Студената война – рекорд, държан от вече изведения от експлоатация USS „Мидуей“, който е бил на мисия 332 дни през 1972–1973 г.