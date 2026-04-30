Свят

Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

„Джералд Р. Форд“ подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн“, като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г.

30 април 2026, 07:43
Източник: iStock Photos

Н ай-големият самолетоносач в света – „Джералд Р. Форд“, ще се завърне у дома след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщиха американски представители.

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

„Форд“ ще напусне Близкия изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище във Вирджиния в средата на май, според източници, пожелали анонимност, пише The Guardian.

Пристигането на самолетоносача „Джордж Х. У. Буш“ в региона миналата седмица означаваше, че три американски самолетоносача са разположени в Близкия изток, нещо, което не се е случвало от 2003 г. насам, на фона на крехко примирие във войната с Иран.

„Ейбрахам Линкълн“ също се намира в района от януари, когато напрежението с Техеран се изостри.

САЩ изтеглят самолетоносача си от бреговете на Израел

Този месец „Форд“ постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война – почти 10 месеца след отплаването си от военноморската база Норфолк през юни. На 295-ия ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от „Ейбрахам Линкълн“, който беше на мисия 294 дни през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19.

Продължителното разполагане на „Форд“ повдигна въпроси относно влиянието върху военнослужещите, които са далеч от дома за дълги периоди, както и за увеличеното натоварване върху кораба и оборудването му, включително след пожар, наложил продължителни ремонти.

САЩ пращат трети самолетоносач към Близкия изток

На изслушване пред Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че е обсъдил ситуацията с военноморските сили, които са посочили компромиси между бойната готовност и поддръжката.

„Форд“ започна мисията си в Средиземно море, след което беше пренасочен към Карибския регион през октомври като част от най-голямото военноморско струпване там от поколения насам. Самолетоносачът участва в операцията по залавянето на Мадуро, след което беше изпратен към Близкия изток с ескалацията на напрежението с Иран. Корабът участва в първите дни на войната с Иран от Средиземно море, след което премина през Суецкия канал и навлезе в Червено море в началото на март.

Самолетоносачът "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит

Пожар в едно от пералните помещения обаче го принуди да се върне обратно в Средиземно море за ремонт. Въпреки това 295-дневната мисия на „Форд“ остава по-кратка от най-дългото разполагане по време на Студената война – рекорд, държан от вече изведения от експлоатация USS „Мидуей“, който е бил на мисия 332 дни през 1972–1973 г.

Източник: БГНЕС    
Джералд Р. Форд Самолетоносач Рекордна мисия Война с Иран Николас Мадуро Близък изток Американски флот Дълго разполагане Пожар на кораба Средиземноморие
Последвайте ни
Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

КЕВР решава за цената на природния газ за май

КЕВР решава за цената на природния газ за май

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 23 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 23 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Свят Преди 27 минути

Сред пострадалите са трима полицаи

.

Капанът на безсънието: Как да научим мозъка си да спи отново

Любопитно Преди 1 час

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Свят Преди 9 часа

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

България Преди 9 часа

Асистент Ангел Димитриев няма да води занятия до изясняване на случая

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Свят Преди 9 часа

Пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Свят Преди 9 часа

Той искал да изпрати „послание“ заради спор, свързан с гръцката му пенсия

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

България Преди 10 часа

96-метровият кораб „Кафа“ се е насочвал към Санкт Петербург

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Свят Преди 11 часа

Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Пентагонът оцени разходите за войната с Иран на 25 млрд. долара

Свят Преди 11 часа

Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт

Русия обвини Зеленски, че провокира ядрена война

Русия обвини Зеленски, че провокира ядрена война

Свят Преди 11 часа

Захарова: Някой мисли ли в България, в Турция по този въпрос?

Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

Столичната община пуска мобилното приложение за карти и билети

България Преди 12 часа

Физическата карта не се премахва, а само се добавя допълнителна възможност

Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София

Кола се обърна по таван на бул. „Ботевградско шосе“ в София

Свят Преди 13 часа

Няма данни за жертви и пострадали

МВР разкри печатница за фалшиви евро в София

МВР разкри печатница за фалшиви евро в София

България Преди 13 часа

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт

Силна буря и аквапланинг на АМ "Тракия"

Силна буря и аквапланинг на АМ "Тракия"

България Преди 14 часа

Човек загина в катастрофа до метростанция в София

Човек загина в катастрофа до метростанция в София

България Преди 14 часа

Причините за инцидента се изясняват

Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Свят Преди 14 часа

Дженкинс заяви, че приоритет е бързото внедряване на безекипажни системи, които да работят заедно с традиционните кораби

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Розовата гора цъфна край Велики Преслав

sinoptik.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 април, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 април, четвъртък

Edna.bg

Артета разстроен за дузпата: Напълно неприемливо, но сме в страхотна позиция преди реванша

Gong.bg

Спортинг се сгромоляса в добавеното време срещу опашкар, Португалия ще има нов шампион

Gong.bg

Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание

Nova.bg

3170 евро за ток: Пенсионери от Софийско платиха рекордна сметка

Nova.bg