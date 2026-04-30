България

Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май

30 април 2026, 10:12
Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май
Източник: БТА/АП

И зплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 7 май, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

На 5 май на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишнина възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май.

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите два месеца на годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%). 

Източник: БТА/Марин Колев    
Пенсии Изплащане на пенсии Обезщетения НОИ Социално осигуряване Обезщетения за безработица Май 2026 Банкови преводи Пощенски станции Разходи за осигуряване
Последвайте ни

По темата

biss.bg
dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

s

Какво означава добра оферта, ако не гледаме само цената на кВтч

Енергията на бъдещето Преди 9 минути

Най-добрата оферта не е просто най-ниската цена, а най-ясната рамка за разхода

s

7 въпроса, които всеки бизнес трябва да си зададе преди нов договор за ток

Енергията на бъдещето Преди 9 минути

Цената е само началото — важни са и условията, рискът и предвидимостта.

,

,

,

<p>Асен Василев за разделението на ПП и ДБ: Темата вече е изяснена</p>

<p>Политически заявки преди първото заседание на 52-рото НС</p>

Всичко от днес

От мрежата

