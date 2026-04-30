Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май

И зплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 7 май, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

На 5 май на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишнина възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май.

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите два месеца на годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%).