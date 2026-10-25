Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която знае къде принадлежи

Слънце пред урните: Очаква ни топла неделя, но идва рязък обрат във времето

Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж

Убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов: Има ли връзка между тях

ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия

„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация“. Това заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“, след като упражни правото си на глас на президентските избори.

България избира своя седми президент

По думите му държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията между институциите на изпълнителната власт и да не бъде неин придатък. Мирчев подчерта, че президентът трябва да бъде коректив на властта и да поставя закона над всички.

Той изрази надежда повече хора да проявят активност и да излязат да гласуват.

Мирчев коментира и сделка за участък от 7 км на автомагистрала „Струма“ на стойност 108 млн. евро, за която, по думите му, е станало известно през последните дни.

„Смени се фасадата - хората отпред, а фирмите са същите“, заяви той.

Според Мирчев този случай е още една причина страната да има нужда от президент, който да изпълнява ролята на коректив на властта.