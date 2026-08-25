NOVA поставя зрителите в центъра на забавлението тази есен

Г арантирано забавление очаква зрителите тази есен с програмата на NOVA. Осмият сезон на екстремното риалити „Игри на волята“, четвъртият сезон на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“, новите формати „Спомени с вкус“ и „Свобода на колела“, както и нови епизоди на предаването „SOS Разтребители“, ще заредят ефира с висока доза първокласно забавление и заразително вдъхновение. През есента на сцената излизат шампионите и споделените емоции с любимите телевизионни лица. В тяхната компания времето пред екрана ще се превърне в специален момент за цялото семейство.

Шампионският сезон на „Игри на волята“ започва на 30 август в 20:00 ч. с обещание за епични битки. На Арената ще излязат новите отлично подготвени претенденти, които ще подложат на сериозно изпитание физическата си форма и психическата си издръжливост. Зарядът на най-екстремното предаване в телевизионния ефир ще вдигнат водещите – харизматичният Павел Николов и неговата нова екранна партньорка – олимпийската легенда Ивет Лалова. Те ще бъдат неотлъчно до участниците както на Арената, така и край лагерния огън. Високият адреналин ще се покачи още повече с най-новата LactoFlor - Битка на звездите, в която ще се включат най-колоритните и запомнящи се участници в историята на предаването.

От 20 септември в 20:00 ч. ефира на NOVA ще превземе музикалното шоу „Пееш ли лъжеш“. Всяка неделя любимият водещ Димитър Рачков, верните му детективи, заедно с гост-звездите и техните съветници, ще опитат да разпознаят истинския музикален талант от майсторите на заблудата. Началото на четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“ обаче е различен. Специалният първи епизод е на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България. Част от благотворителното издание на формата ще станат изключителните български изпълнители Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава.

През есенния телевизионен сезон NOVA ще предложи и две премиерни предавания. В основата на приключенската поредица „Свобода на колела“ стоят Любослав Ангелов и Мариана Тумбева (скоро Ангелова), които доказват, че свободата е въпрос на избор и смелост. От обикновен товарен бус, двамата сръчни приключенци създават своя мечтан дом на колела. За едва една година те прекосяват 8 европейски държави за 14 дни и обикалят всеки един град по българското Черноморие, споделяйки своите приключения с над 100 000 последователи в социалните си мрежи. В „Свобода на колела“ от 26 септември в 16:30 ч. двойката ще се отправи към следващото си голямо предизвикателство: да посети 100-те национални туристически обекта на България.

Другият нов проект в есенния телевизионен сезон на NOVA е „Спомени с вкус“. Всяка събота от 26 септември в 17:00 ч. обичаната създателка на съдържание, автор на няколко книги и звезден участник в Hell’s Kitchen – Изабел Овчарова – Изи, и нейните гости ще се потопят в света на семейния уют и искрените човешки истории. Част от носталгичното приключение ще станат известни личности, популярни инфлуенсъри и някои от най-близките хора на Изи. Докато приготвят любими ястия от детството си, те ще превръщат всеки епизод в топъл и вдъхновяващ разговор за важните неща в живота.

През есента ще се завърне и „SOS Разтребители“ с нови епизоди. Екипът на Даниел Бачорски ще се впусне в неочаквани приключения, за да преобрази потънали в хаос сгради, помещения и имоти. Разтребителите ще върнат не само чистотата, реда и усещането за комфорт, но и надеждата на много хора, които им се довериха.

Не пропускайте есенния телевизионен сезон в ефира на NOVA и платформите на Нова Броудкастинг Груп!